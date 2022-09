Plus belle la vie du 9 septembre : Emma démasque la piromane (résumé épisode 4614 en avance)

4.1 ( 10 )

Plus belle la vie du 9 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4614 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 9 septembre. Et on peut vous dire qu’Emma va finalement démasquer la piromane !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 9 septembre : Emma repère le détail clé

Le feu se rapproche dangereusement de Marseille et la police est toujours dans l’impasse. Justine, Baptiste et Mathis reforment une famille recomposée et Emma crève de douleur les voyants s’amuser. Plus tard, en entendant Sylvia parler de mariage entre Vidal et Vanessa et en voyant une photo d’eux, Emma est attirée par un détail qui se trouve dans la cabane de Vidal et Vanessa…

Luc doit se rendre au chevet de José qui est mourant à l’hôpital. Mirta voit à quel point Luc aime être prêtre. Il est fait pour ça. Mirta choisi donc de se sacrifier et met un terme à son idylle avec Luc. Elle retourne à l’hôpital et avoue à Riva qu’elle a un cancer. Riva va l’opérer en urgence. Il ne la laissera pas partir de l’hôpital avant d’être soignée…

Lola assume tout ce qu’elle a fait et accepte sa punition : interdiction de sortir jusqu’à Noel. Lola est apaisée et ne ressent plus de colère contre Betty et Noé.

Plus belle la vie du 9 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

