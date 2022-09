Ici tout commence du 23 septembre : Salomé a tout dit à Lisandro (résumé + vidéo épisode 494)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 23 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 494 – Anaïs tombe de haut ce soir en découvrant que Lisandro est au courant pour Mathieu dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pour cause, Salomé lui a tout raconté !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 23 septembre – résumé de l’épisode 494

Lisandro est au courant pour Mathieu. Salomé lui a tout dit et il décide de confronter Anaïs. Elle n’a plus d’autre choix que de s’expliquer.

Pendant ce temps là, Claire explique à Olivia que Louis épuise les élèves… Claire n’adhère pas au fonctionnement de son fils. Mais Louis a l’ascendant sur sa mère. Pour Olivia, il est temps que Claire renverse la tendance.

C’est le moment de départager Anaïs et Salomé. Entre sa mère et sa fiancée, le cœur de Louis balance. De son côté, Tony fait une étrange confidence à Kelly.



Ici tout commence du 23 septembre – vidéo extrait de l’épisode

