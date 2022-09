« Les apparences » : l’histoire du film sur France 2 ce soir (18 septembre)

5 ( 2 )

« Les apparences » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 18 septembre 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Adieu les cons ». Il s’agit du septième film d’Albert Dupontel. Cette comédie grinçante avec Virginie Efira, Nicolas Marié et Albert Dupontel a remporté pas moins de sept récompenses aux César et rempli les salles de cinéma – avec plus de 2 millions d’entrées.







Publicité





A voir ce soir dès 21h10 sur France 2, ou sur france.tv via la fonction direct.







Publicité





« Les apparences » : le synopsis

En Autriche, Eve et Henri Monlibert mènent en apparence une vie de rêve avec leur fils Malo. Henri est chef d’orchestre de l’Opéra de Vienne tandis qu’Eve travaille à l’institut français. Tout bascule quand, au cours d’une soirée chez eux, Eve comprend qu’Henri a une maîtresse, Tina, l’institutrice de Malo. Consternée par la situation et désireuse de récupérer son mari, Eve parvient à piéger Tina en rendant public un de ses mails intimes. La situation se complique quand Eve croise dans un bar Jonas, un étudiant qui s’éprend d’elle.

« Les apparences », les interprètes

Avec Karin Viard (Eve Monlibert), Benjamin Biolay (Henri Monlibert), Lucas Englander (Jonas), Laetitia Dosch (Tina), et Hélène de Saint-Père

Mathilde



Publicité





VIDEO bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note