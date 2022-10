66 minutes du 2 octobre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

5 ( 1 )

66 minutes du 25 septembre 2022, sommaire et reportages – Xavier de Moulins vous donne rendez-vous aujourd’hui dès 17h25 sur M6 pour suivre 2 nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h25 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du du 2 octobre 2022, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 « Habitat : bien chez soi pour l’hiver » : Pendant le Salon de l’habitat qui vient de se tenir à Angers, le stand de Laurent était en surchauffe ! Ce commercial vend des poêles à bois, une solution économique et très prisée des Français pour faire face à l’explosion du coût de l’énergie.



🔵 « Lingerie : un show sans complexe » : Hanna n’aurait jamais imaginé avoir l’occasion de défiler lors de cet Etam show. Bien dans sa tête et dans son corps, c’est sans complexe que la jeune femme a décidé de saisir sa chance pour faire ses premiers pas dans l’univers glamour et féérique de la mode.

Et retrouvez d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

