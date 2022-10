Audiences 22 octobre 2022 : « Star Academy » en baisse, « N’oubliez pas les paroles » faible

5 ( 5 )

Audiences 22 octobre 2022 – Samedi soir, même en rediffusion c’est encore une fois France 3 qui s’est placé en tête des audiences avec « Meurtres à Albi ». Le téléfilm a captivé 4,41 millions de personnes pour 22,8% de pda.







Publicité





C’est devant TF1 et le second prime de la « Star Academy ». Il a réuni 3,70 millions de téléspectateurs pour 18,9% de part de marché. La Star Ac perd 1 million de téléspectateur en une semaine !

Mais le programme de TF1 reste puissant sur les cibles commerciales et est leader sur sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achat; avec 38% de pda.







Publicité





Audiences 22 octobre 2022 : les autres chaînes

Déception du côté de France 2 et le tour préliminaire des masters de « « N’oubliez pas les paroles » ». Il n’a attiré que 1,71 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda. C’est bien plus faible que les précédents primes des masters, la finale de l’an dernier ayant captivé 3,16 millions de fans du jeu de Nagui.



Publicité





France 5 est 4ème avec « Echappées belles », qui a réuni 1,33 téléspectateurs (6,8% de pda). Une belle performance pour ce numéro inédit.

Et enfin M6 est toujours au plus bas avec « Zone évasion ». Le magazine a été suivi par 667.000 téléspectateurs (3,6% de pda). Il s’agit du dernier numéro programmé et peu de chance que le magazine revienne avec de telles audiences.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note