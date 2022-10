Star Academy : qui a été éliminé du prime 2 ? (résumé + replay 22 octobre 2022)

4.2 ( 5 )

C’est parti pour le second prime de la Star Academy 2022. Les élèves interprètent pour la première fois en direct l’hymne, « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion. Nikos les félicite et accueille Mosimann, qui est à l’origine de cet hymne ! Il présente ensuite les nommés de la semaine : Ahcène, Amisse et Julien. L’un sera éliminé à l’issue de cette soirée !







Pour débuter la soirée, Nikos accueille Lewis Capaldi ! Magnéto, c’est Anisha qui a été sélectionnée pour partager un duo avec Lewis Capaldi. Ils partagent un beau duo; le chanteur la félicite, tout comme Michael Goldman.







Star Academy, le classement de la première semaine

On découvre le top 3 de cette première semaine au château de la Star Academy : Louis est 3ème avec 14,8/20, Chris est 2ème avec 15, et Anisha 1ère avec 17 !

Le classement complet :

1- Anisha 17

2- Chris 15

3- Louis 14,8

4- Cenzo 14,6

5- Carla 14,5

6- Enola 14,4

7- Léa 14,3

8- Paola 14

9- Tiana 12,4

10- Stanislas 12,1

11- Amisse 11,7

12- Ahcène 10,5

13- Julien 8,8



Place ensuite à Chris et Juliette Armanet sur « Flamme ». Adeline le félicite et salue la complicité entre eux. Laure salue le fait qu’il ait ouvert son coeur.

Ahcène est le premier des nominés à chanter. Il interprète « Bohemian Rapsody » de Queen. Adeline le félicite et souligne la difficulté. Michael pense lui aussi que c’est réussi et note les progrès.

Carla enchaine avec un tableau mêlant chant et danse sur « Moi Lolita » d’Alizée. Yanis est debout à la fin de sa prestation ! Elle avoue avoir beaucoup stressé mais elle est contente. Sur la chorégraphie, Yanis a trouvé ça excellent. Adeline avoue que c’était difficile mais elle la félicite.

Magnéto sur Léa, Enola et Anisha. Elles chantent ensuite en trio sur « I’ll Never Love Again » de Lady Gaga dans « A star is born ». Laure les compare à trois reines, et elle est ravie qu’elles aient été à l’écoute. Michael Goldman les félicite.

Cenzo et Tiana chantent en duo avec Naps sur « La kiffance ». Naps les félicite et espère qu’ils iront loin ! Adeline aurait voulu plus d’énergie.

Place à Amisse, qui reprend « Rolling in the deep » d’Adele. Laura la félicite et Michael salue la prise de risque.

Julien Clerc chante un medley de ses plus grands tubes avec Louis, Paola et Anisha. Anisha avoue que c’était un honneur, un rêve. Julien Clerc affirme qu’ils ont bien chanté mais Michael avoue que c’était « inégal ».

Cenzo, Stan et Chris reprennent en trio « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake. Tous les profs sont debout, le public leur fait une ovation. Yanis est ravi, il dit qu’ils ont mis le feu. Nikos a une surprise pour Cenzo : un message vidéo de ses parents.

Julien reprend « Thinking out loud » d’Ed Sheeran. Le directeur le félicite et Laure tient à l’encourager.

Carla chante avec Adé sur « Tout savoir ». Yanis a adoré !

Nikos retrouve Clara en coulisses, c’est une amie de Louis venue lui faire une surprise. Mais avant, c’est au tour de Léa de chanter avec Amir sur « Rétine ». Yanis est le seul prof debout. Laura pense que Léa est en devenir, elle pense qu’Amir a 300% de son coeur et Léa seulement 60%. Pour elle, ce n’est pas suffisant.

Louis et Énola sont en duo sur « Un roman d’amitié » de Elsa & Glenn Medeiros. L’amie de Louis les rejoint pour une jolie surprise.

Place ensuite à une surprise des élèves, qui chantent tous « On était beaux » de Louane en l’honneur des nominés.

Star Academy, et l’élève éliminé du prime 2 est…

23h40 : l’huissier de justice arrive, Nikos annonce que les téléspectateurs ont choisi de sauver Julien ! Les académiciens doivent maintenant choisir entre Amisse et Ahcène ! Carla sauve Ahcène, Anisha sauve, Stan sauve Amisse, Enola sauve Amisse, Léa sauve Ahcène, Louis sauve Amisse, Enola sauve Ahcène, Cenzo sauve Ahcène, Tiana sauve Amisse, Chris sauve Amisse. Il y a donc égalité, c’est donc à Julien de les départager ! Julien ne veut pas faire ça mais Nikos ne lui laisse pas le choix. Julien décide finalement de sauver Ahcène. Amisse est donc la première éliminée de la Star Academy 2022.

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la quotidienne et le samedi 29 octobre à 21h sur TF1 pour suivre le 3ème prime en direct. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

