Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé du prime 8 ? (résumé + replay 28 octobre)

Danse avec les Stars, résumé du prime 8 de DALS du 28 octobre – C’est parti pour le huitième prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, DALS repousse les limites pour ces quarts de finale et Camille Combal accueille les juges : Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.







Chaque couple va devoir battre sa meilleure note de la saison avant une 2ème prestation où ils vont devoir improviser une danse sur 1min30 (ou plus selon la performance de la première danse). Ceux qui battront leurs meilleures notes auront 30sec supplémentaires !

Billy Crawford et Fauve Hautot ouvrent le bal et le challenge est de taille puisqu’ils doivent battre 38 points. Ils dansent un quickstep. François salue le travail de Billy mais il affirme qu’il y a « plein de petites choses à redire ». Marie-Agnès est d’accord avec François, elle parle d’une prestation de folie mais lui fait des reproches techniques. Chris n’est pas d’accord, il a adoré. Mais lui aussi a noté une petite erreur. Bilal, qui a une extinction de voix, parle d’une super prestation même si lui aussi a vu l’erreur.

Les notes de Billy : Bilal 9, Marie-Agnès 8, Chris 8, et François 7. Total 32pts. Il n’a donc pas battu sa meilleure note.



Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent un american smooth. Marie-Agnès lui demande d’être plus naturel. Chris note qu’il est un gros bosseur et il ne doute pas de son implication. Mais il trouve que la performance ne suffit pas. François le trouve charismatique, il le félicite pour le travail mais note des soucis techniques.

Les notes de Thomas : Bilal 7, Marie-Agnès 6, Chris 5, et François 6. Total 24pts. Il ne bat pas sa meilleure note.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy dansent un chacha. Marie-Agnès a adoré sa prestation et trouve qu’elle a pris en maturité. Chris affirme s’être éclaté mais note des erreurs techniques. Et Bilal a adoré du début jusqu’à la fin, il hurle alors qu’il n’a plus de voix.

Les notes de Carla : Bilal 9, Marie-Agnès 9, Chris 8, et François 8. Total 34pts. Elle non plus ne bat pas sa meilleure note.

Léa Elui et Jordan Mouillerac dansent un paso doble. François a aimé son côté ténébreux mais en voulait encore plus. Chris salue l’artistique mais note des soucis techniques. Marie-Agnès lui donne aussi des conseils techniques.

Les notes de Léa : Bilal 8, Marie-Agnès 6, Chris 6, et François 7. Total 27pts. Pas de meilleure note non plus.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué dansent un foxtrot. Chris se dit incroyablement impressionné ! Stéphane est en larmes en écoutant les mots de Chris. Bilal rejoint Chris, il a adoré et le félicite. Marie-Agnès a trouvé ça sublime et les remercie.

Les notes de Stéphane : Bilal 10, Marie-Agnès 9, Chris 9, et François 9. Total 37pts. Record battu !

Les couples vont donc repasser sur la manche 2, ils vont devoir improviser une danse en direct. Ils vont tirer au sort la danse à exécuter et auront 1min30 pour se changer et se briefer, sauf Stéphane qui aura 2min.

Carla et Pierre commencent, ils tirent au sort un jive. Chris reconnait que c’est ultra dur et les félicite. Place ensuite à Billy Crawford et Fauve, qui dansent une valse. François trouve que c’était bien joué ! C’est ensuite au tour de Léa Elui et Jordan, qui doivent danser une samba. Marie-Agnès se dit séduite. Stéphane Legar et Calisson dansent un chacha. Bilal les a trouvés très bons mais Chris note des soucis. On termine avec Thomas Da Costa et Elsa, qui tirent au sort un tango. Chris l’a trouvé impliqué et se dit impressionné même s’il y a eu des ratés.

Classement des juges : Thomas et Elsa ont 5 points, Léa et Jordan 10 points, Stéphane et Calisson 15 points, Billy et Fauve 20 points, et Carla et Pierre sont premiers avec 25 points. A l’issue des deux manches, Carla et Pierre finissent 1ers et sont donc qualifiés pour la demi-finale !

Danse avec les Stars, et le couple éliminé du prime 8 est…

Place au face à face. Les 4 couples passent pendant le public vote.

23h36 : arrivée de l’huissier de justice. Le public a encore une fois choisi de sauver Thomas et Elsa ! Le jury doit choisir quel couple éliminer. Chris annonce que Billy et Fauve sont sauvés, ainsi que Stéphane et Calisson. Léa Elui et Jordan Mouillerac sont donc éliminés ce soir.

Rendez-vous le vendredi 4 novembre à 21h sur TF1 pour suivre la demi-finale de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

