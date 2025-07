Zone Interdite du 8 juillet : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 8 juillet 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Maisons de vacances : les nouveaux coins de paradis à petit prix ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 8 juillet : « Maisons de vacances : les nouveaux coins de paradis à petit prix »

Près d’un Français sur deux rêve de devenir propriétaire d’une maison de vacances. Mais en France, ce rêve est souvent hors de portée. Alors, certains choisissent de s’installer à l’étranger, où les prix sont plus abordables. Sous le soleil, en bord de mer ou en pleine nature, ils ont trouvé leur coin de paradis dans des lieux parfois inattendus — à des prix qui pourraient bien vous faire rêver.

Dans les Pouilles, au sud de l’Italie, Franck, agent immobilier, a craqué pour un « Trullo », maison traditionnelle vendue 135 000 euros, avec un terrain de deux hectares planté d’oliviers. Le potentiel est énorme, mais les travaux de rénovation le sont tout autant. Il doit maintenant convaincre sa femme Stéphanie, hôtesse de l’air, de le suivre dans ce pari risqué, d’autant que le couple gérera les travaux à distance, avec toutes les surprises que réserve la vieille pierre.



De leur côté, Vincent et Patricia ont fait un choix étonnant : acheter une résidence secondaire dans un pays où ils n’avaient jamais mis les pieds, l’Albanie. Avec seulement 48 heures sur place, ils ont enchaîné une dizaine de visites à travers le pays. Séduits par des prix jusqu’à 50 % moins élevés qu’en France et grisés par l’aventure, ils vont vivre un véritable tourbillon d’émotions.

Sur l’île de Gran Canaria, en Espagne, Pascal et Bettina, originaires de Perpignan, ont acquis à crédit une petite maison des années 60 pour 118 000 euros. Le cadre est idyllique, la vue imprenable, mais la maison nécessite une rénovation complète qu’ils entreprennent eux-mêmes pour réduire les coûts. Entre la barrière de la langue et leur inexpérience, le chantier s’annonce semé d’embûches.

Enfin, certains préfèrent partir de zéro et construire la maison de leurs rêves. C’est le cas de Benjamin, qui investit 250 000 euros dans une villa moderne de 250 m² avec piscine au Sénégal, où vit son père Maurice. Ensemble, ils suivent le chantier pas à pas, avec un an pour mener à bien ce projet ambitieux et réunir toute la famille sous le même toit.