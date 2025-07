« Taxi 2 » : le film culte ce soir sur TF1 (8 juillet 2025)

Publicité





« Taxi 2 » est au programme télé de ce mardi 8 juillet 2025 – Ce mardi soir à la télé, TF1 rediffuse le film culte « Taxi 2 ». Réalisé par Gérard Krawczyk avec Frédéric Diefenthal et Samy Naceri, il s’agit du 2ème volet de la franchise signée Luc Besson.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming depuis le site et/ou l’application TF1+ via la fonction direct.







« Taxi 2 » : histoire, résumé, synopsis

La police marseillaise est en état d’alerte. Le commissaire Gibert annonce la venue en France du ministre de la Défense japonais, venu évaluer l’efficacité des forces françaises en matière de lutte antiterroriste. Mais à peine arrivé, le ministre est kidnappé par un gang de Yakuzas, bien décidé à déclencher un grave incident diplomatique lors du défilé du 14 juillet à Paris. Pendant ce temps, Daniel rencontre les parents de Lily : le général Bertineau et sa femme. De son côté, Emilien, son ami policier, sollicite son aide pour retrouver la trace des Yakuzas, d’autant que sa compagne Petra a elle aussi été enlevée. Ensemble, l’as du volant et le flic gaffeur se lancent dans une course-poursuite effrénée pour sauver leurs proches et empêcher le pire.

Casting : acteurs et personnages

Avec : Frédéric Diefenthal (Emilien Coutant-Kerbalec), Samy Naceri (Daniel Morales), Marion Cotillard (Lilly Bertineau), Emma Sjoberg (Petra), Bernard Farcy (Le commissaire Gibert), Jean-Christophe Bouvet (Le général Bertineau)



« Taxi » : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film.

« Taxi 2 », un film culte à voir ou revoir ce soir sur TF1.