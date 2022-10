Danse avec les Stars : la finale le 11 novembre sur TF1

5 ( 4 )

Danse avec les Stars la finale – C’est le vendredi 11 novembre qu’aura lieu la grande finale de la saison 2022 de « Danse avec les Stars », en direct sur TF1. Elles étaient 12 célébrités sur la ligne de départ. Toutes prêtes à travailler d’arrache-pied, à livrer leurs meilleures prestations et à se dévoiler.







Publicité





Un casting exceptionnel s’est affronté sur le parquet du Studio 217 : Amandine Petit, Anggun, Billy Crawford, Carla Lazzari, Clémence Castel, David Douillet, Eva, Florent Peyre, Léa Elui, Stéphane Legar, Théo Fernandez et Thomas Da Costa.

Si toutes les célébrités étaient déterminées à remporter le trophée, après 10 semaines de concours orchestré par Camille Combal, elles ne seront plus que trois en compétition !







Publicité





Ces trois derniers couples ont proposé chaque vendredi des prestations remarquables sur le parquet, sous les yeux d’un jury intransigeant, composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani.



Publicité





Après des semaines d’apprentissage à vivre au rythme de la compétition, il est désormais l’heure, pour les 3 célébrités et leur danseur encore en lice, de donner un ultime rendez-vous sur le parquet, pour une soirée qui s’annonce mémorable !

Ils vont exécuter 3 danses chacun et chaque couple proposera à nouveau sa prestation la plus marquante de la saison ! L’objectif pour nos finalistes seraa de surprendre les téléspectateurs qui seront les seuls maitres à bord, afin de désigner le couple vainqueur du plus grand concours de danse en France !

Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens, Sami El Gueddari, puis Tayc la saison passée, qui ajoutera son nom au palmarès de l’iconique émission ?

Quelle personnalité, accompagnée de son danseur professionnel, réussira à époustoufler les téléspectateurs et à remporter le tant convoité trophée de « DANSE AVEC LES STARS » ? Seul le public en décidera !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note