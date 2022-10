Demain nous appartient spoiler : Sophie frôle la mort (vidéo épisode du 12 octobre)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance épisode 1293 – Sophie va finalement se faire tirer dessus la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, elle va frôlé la mort et être hospitalisée d’urgence…







A l’hôpital, Sophie réalise qu’elle est amoureuse de Nordine et alors qu’il est à son chevet, elle lui fait une déclaration d’amour !







Sophie se remet difficilement de son agression et n’arrive pas à oublier le traumatisme qu’elle a vécu. Soudain, la mémoire semble lui revenir ! Elle demande à parler à la capitaine Hassan pour lui faire des révélations. Elle sait qui est la tueuse !…

Nordine rend visite à Sophie qui est toujours à l’hôpital. Elle a frôlé la mort de justesse et a pris conscience de certaines choses. Elle réalise qu’elle a aimé profondément Nordine et décide de lui déclarer sa flamme…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 12 octobre : Sophie se fait tirer dessus

