Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé du prime 5 ? (résumé + replay 7 octobre)

4.4 ( 7 )

Danse avec les Stars, résumé du prime 5 de DALS du 7 octobre – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars », placé sous le signe de la bataille des juges. Camille Combal accueille le jury composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.







Publicité





La soirée commence avec l’équipe de François Alu. C’est Anggun et Adrien Caby qui ouvrent le bal avec un pasodoble. Marie-Agnès a beaucoup apprécié, elle lui donne des conseils sur son bas de jambes. Chris la complimente, mais à l’inverse de Marie-Agnès il reproche le haut du corps. Et Bilal pense qu’ils ont bien ouvert le show.

Les notes d’Anggun : Bilal 7, Marie-Agnès 6, et Chris 6, total 19pts.







Publicité





On poursuit avec Florent Peyre et Inès Vandamme dans l’équipe de Chris Marques, ils dansent une samba. François le félicite même s’il regrette des pieds plats et des talons. Bilal a aimé et voit le travail derrière. Quant à Marie-Agnès, elle a adoré et note de gros progrès dans le haut du corps.



Publicité





Les notes de Florent : Bilal 7, Marie-Agnès 7, et François 6, total 20pts.

Place à l’équipe de Bilal avec Carla Lazzari et Pierre Mauduy, qui dansent une valse. Carla se prend les pieds dans la robe à la fin et tombe. Chris a trouvé que c’était très bien exécuté et il lui conseille d’aller encore plus loin. François affirme qu’il ne tiendra pas compte de la chute mais a remarqué des pieds plats. Il pense qu’elle a un grand potentiel mais veut qu’elle avance.

Les notes de Carla : Marie-Agnès 7, Chris 7, et François 6, total 20pts.

On continue avec l’équipe de Marie-Agnès, Amandine Petit et Anthony Colette dansent un contemporain. Chris lui reproche de ne pas vivre sa danse. Bilal a trouvé ça cool, il pense qu’elle repousse ses limites et il commence à voir la danseuse. François l’a trouvée un peu raide.

Les notes d’Amandine : Bilal 6, Chris 5, et François 5, total 16pts. Elle est donc dernière.

Place à Stéphane Legar et Candice Pascal dans l’équipe de François. Ils dansent un american smooth. Marie-Agnès les félicite, et salue le fait qu’ils se soient si vite adaptés. Chris affirme qu’il l’adore mais qu’il doit faire mieux. Bilal a beaucoup aimé sa performance, il le félicite. Marie-Agnès a trouvé que c’était plus travaillé, il note des progrès.

Les notes de Stéphane : Bilal 7, Marie-Agnès 7, et Chris 6, total 20pts.

Dans la team Chris Marques, place à Thomas Da Costa et Elsa Bois, qui dansent un jive. Marie-Agnès a adoré même si ce n’était pas parfait. François a aimé aussi et salue leur cohésion et le show, mais il donne des conseils techniques. Et Bilal a adoré ! Il parle d’un performance géniale et salue son dynamisme.

Les notes de Thomas : Bilal 7, Marie-Agnès 7, et François 6, total 20pts.

Billy Crawford et Fauve Hautot enchainent dans l’équipe de Marie-Agnès, ils dansent une valse. Billy s’est blessé au genou, c’est donc un défi ce soir. Et le public et les juges sont debouts ! François parle d’un spectacle, il le félicite. Bilal parle de l’une des plus belle performances depuis le début ! Et Chris a trouvé ça magnifique et parle de caviar !

Les notes de Billy : Bilal 9, Chris 9, et François 8, total 26pts. Une note qui permet à l’équipe de Marie-Agnès de prendre la tête !

Léa Elui et Jordan Mouillerac dansent un tango avec Bilal. Marie-Agnès salue une belle amélioration, elle a trouvé ça super à regarder. Chris a trouvé leur prestation incroyable et canon ! Et François salue lui aussi sa progression.

Les notes de Léa : Marie-Agnès 7, Chris 8, et François 8, total 23pts. Ils prennent la tête et c’est donc l’équipe de Bilal qui remporte la bataille des juges !

Les trois autres équipes sont donc en hot seat, ils sont 6 couples à devoir danser le face à face.

Danse avec les Stars, et le couple éliminé du prime 5 est…

Place au face à face. Les 6 couples passent pendant le public vote.

23h37 : arrivée de l’huissier de justice. Le public a choisi de sauver Billy et Fauve, ainsi que Thomas et Elsa ! Le jury doit se concerter pour sauver 3 couples sur les 4 derniers : ils décident de sauver Stéphane Legar, Florent Peyre, et Anggun. C’est donc Amandine Petit et Anthony Colette qui sont éliminés ce soir.

Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 21h sur TF1 pour suivre le prime 6 de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note