Envoyé Spécial du 6 octobre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 6 octobre 2022 – Elise Lucet vous donne rendez-vous ce jeudi soir à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







Envoyé Spécial du 6 octobre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Obésité : apprendre à s’aimer

Pendant un an, nous avons suivi le combat pour maigrir mené par quatre adolescents, Adil, Kylian, Philippine et Venceslas, dans une clinique privée de Blois. Quand ils n’étaient pas au collège, leur quotidien a été rythmé par les activités physiques, les ateliers de nutrition et la vie en collectivité.

Ils ont tous fait le choix de suivre cette cure, sauf Kylian. Il est ici parce que la justice a décidé d’une injonction de soins le concernant. Un pédiatre a signalé aux services sociaux que ses parents étaient incapables de nourrir correctement leurs enfants, une maltraitance aux yeux de la loi. Leur témoignage est rare, courageux et poignant. En France, comme dans la plupart des pays développés, on parle désormais d’épidémie d’obésité. Environ 6% de la tranche d’âge des 8-17 ans est concernée.

Un reportage de Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis et Mikael Bozo.



🔴 Contraception masculine : les hommes aussi

L’avenir de la contraception sera-t-il masculin ? Alors que nombre de femmes se détournent chaque année de la pilule, de plus en plus d’hommes veulent prendre en main la gestion de la fertilité dans leur couple.

Des slips chauffants aux piqûres de testostérone, l’un de nos journalistes s’est lancé à la recherche de sa propre contraception. A travers son expérience, il lève quelques tabous et tente de répondre à une question : pourquoi n’y a-t-il toujours pas de pilule pour les hommes ?

Un reportage de Yannick Sanchez, Matthieu Renier et Matthieu Le Rue.

🔴 Ma vie loin des talibans

« C’est mon histoire », celle d’Atifa, 16 ans aujourd’hui, que les journalistes d' »Envoyé spécial » avaient rencontrée à Kaboul l’été 2021 avant la prise de la ville par les talibans. Nous la retrouvons à Romorantin, où la jeune Afghane est réfugiée avec sa famille. Elle raconte sa nouvelle vie.

Un reportage de Clément Le Goff, Pierre Monégier, Martin Lavielle, Francis Simoes, Siv-An Ho, Marielle Krouk.

🔴 Textile : la colline de la honte

Dans la capitale ghanéenne Accra, une dune artificielle est venue s’ajouter au paysage et ne cesse de croître depuis une quinzaine d’années. Haute d’environ 20 mètres, elle n’est pas formée de terre ou de pierre, mais de 60% de vêtements venus du monde entier.

Ces vêtements proviennent pour la plupart de la filière de recyclage des pays riches. Chaque jour, le pays reçoit 160 tonnes de déchets textiles qui font la fortune des détaillants d’un marché noir avec le peu de pièces de bonne qualité. Mais tout le reste de ces vêtements dont plus personne ne veut vient grossir la triste montagne de déchets d’Accra.

Un reportage d’Elise Menand, Guillaume Marque, Léo Lochmann.

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

