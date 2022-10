Syndrome E du 6 octobre : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 1 )

Syndrome E du 6 octobre 2022, vos épisodes de ce soir – TF1 poursuit ce jeudi soir la diffusion de sa nouvelle série inédite « Syndrome E ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4 inédits. Portée par Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Kool Shen et Bérangère Krief, « Syndrome E » est la première adaptation pour la télévision d’un des romans de Franck Thilliez.







Publicité





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Syndrome E du 6 octobre : vos deux épisodes

Épisode 3 : Lucie est de plus en plus troublée par le mystérieux « Syndrome E » qu’elle sent gronder en elle et qui semble pouvoir la faire basculer à tout moment dans des crises ultra violentes… Sharko voit sa détresse et leur attirance mutuelle grandit. Les soupçons convergent vers la Fondation Moreau, spécialisée dans la recherche de pointe en neurosciences.

Épisode 4 : Sharko part enquêter au Maroc. Il est reçu par les officiers de la brigade criminelle de Casablanca qui finissent par lui tendre un piège. A Paris, Lucie poursuit son enquête sur la fondation Moreau, qui vante les mérites de la technologie de stimulation cérébrale profonde qu’elle a mise au point.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Vincent Elbaz (Franck Sharko), Jennifer Decker (Lucie Henebelle), Kool Shen (Capitaine Virgile di Maria), Bérangère Krief (Lieutenant Clara Barsky), Anne Charrier (Dr Florence Bordier), Samy Seghir (Mahmoud Alaoui), Marius Colucci (Jérôme Becker), Diong-Keba Tacu (Lietenant Grégory Levallois), Célia Lebrument (Eugénie), Ilian Kaddour-Drizi (Walid Ganem), David Ayala (Dr Maxime Bergeron), Fehd Benchemsi (Atef Aloui), Zoé Leclerc (Alice Gosselin), Lionel Erdogan (Ludovic Dénéchal), Dan Herzberg (Commissaire Kashmareck), Leny Morand (Enzo Henebelle), Hubert Delattre (Capitaine Blanchart), Charles Templon (Lieutenant Gagnère), Cédric Maruani (Mathias Kieffer), Vincent Valladon (Thomas Janson 1999), Lucile Marquis (Fred la technicienne), Alexia Chicot (Lucie Henebelle ado), Kamel Benmechekh (Tarek, patron sandwicherie), Philippe Cura (Médecin maison Kieffer), Fatima Naji (Madame Ganem), Sarra Elbörj (Justine, la légiste), Renaud Rutten (Emile Becker), Sarah Perles (Nadia Sayyed), Alexandrine Serre (Secrétaire d’Elizabeth Moreau), Nicolas Grandhomme (Thomas Janson 2016-2021), Aboubaker Berdai (Fouad), Zakaria Atifi (Hamza collègue Atef), Gigi Ledron (Infirmière de Ludovic), Blandine Pelissier (Esther Moreni), Brahim Bihi (Assistant morgue), Matthieu Malmezac (Vigile Fondation Moreau), Guillaume Escaffre (Bénévole français), Eric Aubrahn (Maître Delambre), Francis Bataille (Chauffeur de camion éberlué), Ilham Labbihi (Maman inquiète d’Amir), Benjamin Gauthier (L’homme à la cigarette), Abdellatif Chaouqi (Commissaire Hassan Noureddine), Mohammed Boussalem (Homme de main Noureddine), Kevin Conseil (Quentin Henebelle), Clotilde Moynot (Infirmière maison de retraite), Estelle Desydol (Infirmière personnelle Moreau), Virginie Bracq (Avocate de Lucie), Philippe Cousineau (Philippe Grimaud), Eléonore Loiselle (Documentaliste canadienne), Angèle Coutu (Jeanne Grimaud (80 ans))

Avec la participation de Richard Bohringer (Dr François Moreau), Michèle Bernier (Marie Henebelle), Dominique Blanc (Dr Elizabeth Moreau) et Emmanuelle Béart (Commissaire Maïa Leclerc)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note