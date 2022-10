La France a un incroyable talent : coup d’envoi de la saison 17 ce soir sur M6 (18 octobre)

5 ( 1 )

C’est ce soir qu’M6 donne le coup d’envoi de la saison 17 de La France a un incroyable talent. Cette année, 120 nouveaux talents sont prêts à tout pour décrocher les 100.000 euros. Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy retrouvent leurs fauteuils et, cette année, l’émission accueille un 5e juge dès les auditions : le public !







Muni d’une télécommande, un panel d’une centaine de spectateurs aura le privilège de voter durant les prestations en cas d’égalité au sein du jury. Karine Le Marchand accompagnera les artistes tout au long de leur audition.

La France a un incroyable talent du 18 octobre – le programme des premières auditions

Rayane, 15 ans, s’est découvert une passion pour le piano en regardant des vidéos sur Youtube. Hébergé dans un foyer en région parisienne, c’est dans les halls de gares qu’il a alors débuté son initiation. Un an plus tard, le voici sur scène pour vous redonner l’envie d’écouter Beethoven.



Les Ramadhani Brothers ont un talent parmi beaucoup d’autres : tenir en équilibre tête… sur tête. Vous trouviez le main à main spectaculaire ? Vous n’avez encore rien vu !

The Lyon Black est une force de la nature, star des pompes freestyle sur les réseaux sociaux et petit cœur (hyper)sensible dans la vie. En participant à l’émission, The Lyon Black réalise l’un de ses plus grands rêves. Parviendra-t-il à garder son sang froid pour ne pas rater son audition ?

Momo One est magasinier dans la vie mais travaille depuis des mois sur un numéro inédit : une discipline jamais vue à la télévision qui lui prend pas moins de… 20 minutes d’entrainement par jour ! Sera-t-il récompensé à hauteur de ses nombreux efforts ?

Marco Tempest est un talent capable de performer et piloter des drones en simultané, parmi une nuée de près de 400 objets volants. Une première dans l’histoire de l’émission !

