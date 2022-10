Ici tout commence du 18 octobre : Vic amoureuse (résumé + vidéo épisode 511)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 18 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 511 – Vic se confie à Billie ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Elle est amoureuse de Théo et est mal à l’aise après l’avoir embrassé la veille…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 18 octobre – résumé de l’épisode 511

Vic a un crush sur Théo. Elle a enfin passé le cap du premier bisou. Mais, Théo n’était pas très réceptif… Vic se confie à son amie Billie, elle a peur d’être amoureuse et de se retrouver vulnérable.

Dans les cuisines du Double A, Louis s’en prend à Kelly et Deva. Vic fait face à un dilemme. La tension monte entre Charlène et Louis. Et de leur côté, Ethan et Samia se confient l’un à l’autre…



Ici tout commence du 18 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

