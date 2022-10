Mask Singer : qui est sous la Mariée ? Tous les indices menant à Estelle Mossely

3 ( 2 )

Mask Singer saison 4, la finale : Estelle Mossely sous la Mariée ? Indices – La grande finale de la saison 4 de « Mask Singer » aura lieu ce soir sur TF1. Parmi les masques encore en lice pour la victoire, la Mariée ne laisse personne indifférent.







Si les enquêteurs pensent à l’unanimité qu’il s’agit d’une sportive et plus particulièrement de la boxeuse Estelle Mossely, ses prestations sont pourtant impressionnantes !







Mask Singer saison 4 : Estelle Mossely est-elle vraiment sous la Mariée ?

Du côté des indices, effectivement tout colle avec Estelle Mossely. On a pu voir le nombre 92 en indice et elle est née en 1992. Souvent associée à son ex-mari Tony Yoka, elle a intégré l’équipe de France de boxe en 2010 et a été sacrée de la Médaille d’Or aux Jeux Olympiques en 2016. Et quand la Mariée parle de « rendez-vous raté », on peut penser à 2012 où elle a échoué de peu à se qualifier pour les JO de Londres ! Et elle a été faite Chevalier de la Légion d’honneur en 2016. Et du côté de ses bagues qui sont aussi des indices, on peut y voir une représentation des anneaux olympiques. Quant au portrait d’Antoine Griezmann, ils ont été ensemble ambassadeurs de la campagne contre les discriminations lancée par la ministre des Sports en 2018.

Indice n°1 : « J’adore le blanc, surtout associé au rouge et au bleu »

Indice n°2 (en commun avec le Singe) : « Nous avons été couronnés d’or »

Indice en commun avec le Chevalier : « Pour aller travailler, le short est de rigueur »

Récap de ce que la Mariée a déclaré sur le 2ème prime :

– « Une fleur parmi les fleurs, plutôt parmi les épines »

– « J’ai l’habitude, je sais ce que c’est d’être la seule, de devoir se faire une place dans le club »

– « Je ne sous estime jamais mes concurrents »

– « Le tout est de savoir ce qu’on veut et de s’en donner les moyens »

– « J’ai choisi ma voix, pas la plus évidente pour une femme »

– « Les femmes peuvent tout faire »



Récap de ce que la Mariée a déclaré sur le 3ème prime :

– « La Mariée est repartie pour un tour d’honneur. J’ai toujours aimé parader »

– « Merci de m’accueillir à nouveau dans votre petite lucarne »

– « Quand on endosse le costume de la Mariée, c’est pour le meilleur comme pour le pire. Le Meilleur je l’ai connu, et je compte bien recommencer bientôt. Vous avez été des millions à voir ce moment de ma vie. Quelques minutes qui changent tout ! Etre la première, voir son nom dans les journaux. C’était fou »

– « Le pire c’est ce rendez-vous raté ! Un coup de poing. Je pensais être choisie, j’espérais. Et puis finalement non »

– « La Mariée ne s’avoue pas vaincue si facilement, elle est solide. Je suis repartie direct, ça n’a pas été du gâteau mais j’y suis arrivée. Quand tu penses que c’est cuit, c’est là qu’il faut mettre les bouchées doubles »

Les indices du prime 4 : les enfants ont révélé qu’elle est très grande, avec un grand sourire, les yeux marrons. L’un des enfants a annoncé l’avoir vue à la télé ! Indice jouet : un jeu d’anneaux à lancer, en précisant : « J’ai toujours su que c’était important de viser juste »

Récap de ce que la Mariée a déclaré sur le 5ème prime :

– « Les anneaux il n’y a pas qu’aux doigts que j’en ai porté ! »

– « Je fais un métier où je parle peu. Même si d’où je viens, on parle avec les mains. Ma déclaration c’est pour toutes celles qui ne sont pas encore arrivées là où elles veulent aller. Toutes celles qui ont la flamme mais qui ne savent pas comment s’y prendre ! Toutes celles qui n’osent pas taper du poing pour se faire entendre. Dans mon domaine, j’ai atteint mon rêve. J’ai réussi pour prouver que c’était possible, mais aussi pour prendre une revanche. Mes parents n’ont jamais été reconnus pour leurs diplômes et leurs talents respectifs »

– « J’ai fini mes études, décrocher un boulot sérieux, atteint mes objectifs. Et j’ai réalisé que pour une femme, tout ça c’est toujours compliqué. Alors aujourd’hui je les accompagne. Je parle aux jeunes, j’aide celles qui en ont besoin »

Récap de ce que la Mariée a déclaré sur le 6ème prime :

– « Je vous préviens, je ne suis pas facile à séduire ! Il parait que je suis une femme en or, alors ça vaut le coup de persister ? »

– « Je peux vous parler d’amour si vous le souhaitez. Le coeur qui bat fort, les sentiments qui vous coupent les jambes, le sentiment d’être léger. Maintenant je peux vous le dire, ce n’est pas la première fois que je porte une robe de mariée »

– « Mais souvent quand vous me voyez, je suis moins apprêtée. Attention, féminine quand même ! Je fais attention à ma ligne. Mais les robes et les talons, c’est pour les grands évènements »

Récap de ce que la Mariée a déclaré sur le 7ème prime :

– « On a vécu tellement de choses que j’ai l’impression que ça fait 50 ans que ça dure, que ceux sont nos noces d’or. Et dire que j’ai même pas pensé à faire une pièce montée pour l’occasion ! Ou un succès, c »est bon comme gâteau et ça me rappellera des souvenirs qui ont marqué. »

– « Mais attention, quand on est au sommet, on veut certes y rester mais le plus important est d’y laisser une trace. Comme l’alpiniste qui plante son drapeau. Le mien serait français, évidemment. Mais il y a l’anglais aussi qui est à la base de tout »

– « Mon but est d’ouvrir la voie, la belle voie. J’ai été la première, et franchement, je ne souhaite pas être la dernière ! »

– « On peut toutes être le porte drapeau de ce qui nous tient à coeur »

Objets : une bague avec écrit 2010/2016, des mojitos, une étoile rouge, une trousse de secours, une serviette, le nombre 92, l’année 2010, un portrait d’Antoine Griezmann, un livre avec écrit « le meilleur de la salsa », l’année 2019, Florence Foresti, un tableau de mariés avec l’année 2012, le Brésil

Propositions des enquêteurs : Amandine Henry, Wendy Renard, Estelle Mossely

La dernière prestation de la Mariée sur « Il avait les mots » de Sheryfa Luna

Ces indices vous aident t-ils ? Estelle Mossely est-elle bien sous le masque de la Mariée ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Pour suivre la finale, rendez-vous ce mardi 11 octobre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

