Demain nous appartient du 19 octobre : Régis retrouvé mort (résumé + vidéo épisode 1298 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 19 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1298 de DNA – Brigitte passe aux aveux ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle reconnait que ça ne va plus avec Régis et qu’il est venu à Sète pour prendre ses distances… Vendredi dernier, Brigitte est venu le voir à Sète et ils se sont disputés !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : William et Bénédicte découvrent la vérité (vidéo épisode du 21 octobre)







Publicité





Demain nous appartient du 19 octobre – résumé de l’épisode 1298

Coup de massue pour la famille Daunier. Régis a été retrouvé mort, enterré dans un champ. William ne digère pas la nouvelle. Il s’en prend à sa mère et veut lui faire cracher le morceau… Il est convaincu qu’elle leur cache quelque chose ! L’autopsie révèle une agression. Un nouveau meurtrier rôde à Sète…

L’attitude de Brigitte ne laisse personne indifférent. La police tient enfin son premier suspect. Audrey et Damien sont sur le point de craquer. Sébastien prend son temps, un peu trop au goût de Claire.



Publicité





Demain nous appartient du 19 octobre – vidéo de la première scène

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note