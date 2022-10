Patron Incognito du 20 octobre : ce soir, l’émission s’invite chez « Pokawa »

5 ( 1 )

Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Patron Incognito du 20 octobre 2022 : votre émission en quelques lignes

C’est une entreprise à l’ascension record qui se lance dans l’expérience Patron Incognito. La chaîne de restauration rapide Pokawa est passée de la cuisine de deux copains livreurs à 80 points de vente en seulement 5 ans.

À seulement 30 ans, Samuel Carré et Maxime Buhler dirigent aujourd’hui un véritable phénomène de la healthy food avec une recette simple : une cuisine tendance sans cuisson qui peut s’installer partout à moindre coût. Déjà leader européen de la restauration rapide saine avec leur plat composé de poisson cru, fruits et légumes frais, l’entreprise ne veut pas s’arrêter là.

Pour ne pas se perdre dans ce succès fulgurant, Samuel et Maxime font une pause Incognito pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Maxime va devenir Léopold le temps de trois immersions incognito à Lyon, Toulouse et Aix-en-Provence.

