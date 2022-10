Laëtitia du 20 octobre : derniers épisodes ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Laëtitia du 20 octobre 2022, vos épisodes – Ce soir à la télé, France 3 termine la rediffusion de la mini-série « Laëtitia ». Au programme, les deux derniers épisodes.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne et/ou en replay et avant-première sur France.TV.







Publicité





Laëtitia du 20 octobre : vos 2 épisodes de ce jeudi

Épisode 5 : Le gendarme Frantz Touchais rencontre régulièrement Jessica qui lui confie son désarroi et sa difficulté de vivre sans sa sœur. La jeune femme se souvient que Laetitia avait, peu avant sa disparition, voulu parlé à Christelle, une des filles de Gilles. Son père avait en effet parfois des gestes déplacés et Laetitia voulait quitter la maison des Patron pour cette raison. L’enquête de la gendarmerie piétine, notamment sur les motivations du principal suspect, Tony Meilhon qui continue à se dissimuler derrière des mensonges.

Épisode 6 : Béatrice Prieur, l’assistante sociale qui suit les jumelles depuis qu’elles ont 4 ans, accepte rencontrer à nouveau le gendarme Touchais pour évoquer la personnalité de la victime et son évolution au cours des dernières années. Elle évoque aussi la transformation de Jessica, enfant ouverte et rieuse devenue taciturne et renfermée. Elle doit également répondre de sa position quand Gilles Patron a été accusé d’attouchements par Lola, une amie des deux sœurs. Touchais s’indigne que son agrément d’assistant familial ne lui ait pas été retiré suite à cette plainte.



Publicité





Le saviez-vous ?

– Cette mini-série est adaptée de l’enquête d’Ivan Jablonka, « Laëtitia ou la fin des hommes » (Éditions du Seuil, ndrl), prix Médicis et Prix littéraire du Monde en 2016/.

Regardez « Laëtitia » ce soir dès 21h10 sur France 3 et dès maintenant sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note