Star Academy 2022 : le lancement ce soir sur TF1 (15 octobre 2022)

Star Academy 2022, lancement ce samedi 15 octobre sur TF1 – C’est ce samedi soir que Nikos donnera le coup d’envoi de la saison 2022 de la Star Academy. Il y a plus de 20 ans, une école pas comme les autres ouvrait ses portes et allait changer à jamais la vie de ses élèves. Ce samedi 15 octobre 2022 à 21h10, la « Star Academy », présentée par Nikos Aliagas, revient pour écrire une nouvelle page de son histoire.







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy une nouvelle promo, de nouveaux professeurs

A l’issue d’un casting de haut vol, 13 jeunes chanteurs amateurs, issus de divers horizons, auront l’honneur d’intégrer le château de Dammarie-lès-Lys. Ils sont solaires, volontaires, positifs, ils aspirent tous à devenir une star de la chanson mais ont encore beaucoup à apprendre. Pour bousculer leur destin, ils devront se surpasser semaine après semaine.

Pour les accompagner dans cette aventure unique, la «Star Academy» se réinvente autour d’un tout nouveau corps professoral au sommet de sa discipline.



Au côté du directeur de la « Star Academy », Michaël Goldman, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talent, 5 professeurs pédagogues, passionnés et inspirants (en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique) et 2 répétitrices (qui prépareront les élèves au prime du samedi) apporteront un enseignement exigeant et intense aux académiciens.

2 mois de formation d’excellence sans équivalent : un enseignement encore plus riche avec des Masterclass d’artistes et de professionnels de la musique au château, une semaine encore plus chargée en cours, le partage d’expérience des anciens… Les élèves devront tout donner tout de suite et n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent décrocher la victoire.

A 23H35, Star Academy l’arrivée au château

À l’issue du prime dans « Star Academy, l’arrivée au château », Nikos ALIAGAS, en direct du plateau, débriefera les prestations des élèves avec le corps professoral. Karima CHARNI, un visage bien connu de la famille de la « Star Academy » et des téléspectateurs de LCI, sera en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les reconduira à Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs premières réactions. Après l’effervescence du direct, ce retour au château promet des moments riches en émotions…

Star Academy du 15 octobre 2022, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette première soirée de la Star Academy 2022.

