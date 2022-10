Star Academy : qui sont les éliminés du prime 3 ? (résumé + replay 29 octobre 2022)

5 ( 2 )

Star Academy, le prime 3 du samedi 29 octobre 2022 – C’est parti pour le troisième prime de la Star Academy 2022. Les élèves entrent en scène avec l’hymne 2022 « Ne partez pas sans moi » et ce soir, il s’agit du prime spécial orchestre philharmonique.







Place au premier invité de la soirée : Gims ! Il reprend « Changer » avec Enola et « J’me tire » avec Tiana. Gims annonce que « c’était dingue ». Tiana est en plein rêve, Gims assure que le plaisir était partagé ce soir. Et Enola a adoré même si ce n’était pas son registre. Nikos demande à Michael Goldman laquelle a le mieux réussi, il refuse de les départager et souligne le fait qu’elles étaient très à l’aise.







Retour sur les évaluations et découverte du classement de la semaine. Enola passe de la 6ème à la première place ! A l’inverse, Louis chute de la 3ème à la 7ème place. Et Cenzo passe de la 4ème à la 11ème place, c’est la dégringolade.

Star Academy, le classement complet de la semaine 2

1- Enola 16,2

2- Anisha 16

3- Paola 15,3

4- Chris 14,8

5- Carla 14,2

6- Tiana 13,3

7- Louis 13

8- Léa 11,8

9- Stanislas 11,5

10- Ahcène 11,3

11- Cenzo 10,3

12- Julien 10,1



Anisha rend hommage à Daniel Levi, elle reprend « L’envie d’aimer ». Elle est rejoint par tous les autres élèves non nommés. Adeline a les larmes aux yeux, elle les félicite.

Magnéto sur la semaine des élèves au château.

Véronique Sanson chante aux côtés de Chris et Paola sur « Ma révérence ». Laure a beaucoup aimé l’émotion qu’ils ont dégagé ce soir.

Magnéto sur Stan, qui chante ensuite « Dis-moi » des BB Brunes. Il reçoit une ovation du public et des élèves !

Place à Zaz et un medley avec Anisha, Louis et Carla. Zaz se dit ravie, le prof de théâtre félicite les élèves qui l’ont bien suivie. Laure félicite Louis pour le travail accompli.

Magnéto sur Cenzo, qui reprend « Lonely » de Justin Bieber. Laure note les efforts qu’il a fait cette semaine. Cenzo a pris beaucoup de plaisir sur ce titre.

Cette semaine, Yanis a confié un tableau de chant et danse à Paola sur « Laissez moi danser ». Elle reçoit une belle ovation mais elle avoue avoir raté un moment de danse. Yanis a trouvé sa prestation sublime.

Le groupe Hyphen Hyphen fait le show avec Louis. Les profs sont contents de sa prestation, à commencer par Adeline, la prof de chant, et Pierre, le prof de théâtre.

Magnéto sur Léa et Tiana, une belle amitié naissance au château. Les deux élèves chantent ensemble « Dans un autre monde » de Céline Dion. Tiana a stressé et elle a eu trou de mémoire. Le directeur les félicite, il a trouvé que la prestation était la hauteur.

Magnéto sur Ahcène, qui chante « Les moulins de mon coeur » de Michel Legrand. Le public et les élèves sont debout ! Il reçoit une ovation. Laure l’a trouvé formidable, elle est très émue.

Magnéto sur le pas vu à la télé

Les filles chantent toutes ensemble et reprennent « Dancing Queen » de Abba.

Magnéto sur Julien, il chante ensuite « Parce qu’on vient de loin » de Corneille.

Magnéto sur Enola, la première de la classe. Elle chante ensuite « Fingertips » en duo avec Tom Gregory. Un grand moment !

Chris et Carla chantent ensuite « Outété » avec Keen’V. Gros soucis de son qui vient entacher la prestation.

Star Academy, et les élèves éliminés du prime 3 est…

23h39 : l’huissier de justice arrive, Nikos annonce que les téléspectateurs ont une nouvelle fois choisi de sauver Julien ! Les académiciens doivent maintenant choisir entre Stan, Cenzo et Ahcène. Enola vote pour Ahcène, Louis vote Ahcène, Paola vote Stan, Tiana vote Cenzo, Chris vote Stan, Léa vote Ahcène, Carla vote Stan, et Anisha (en larmes) vote Stan. Enzo et Ahcène sont donc éliminés de la Star Academy 2022, ils ne rentreront pas au château.

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la quotidienne et le samedi 5 novembre à 21h sur TF1 pour suivre le 4ème prime en direct. Il s'agira d'un prime hommage à Grégory Lemarchal.

