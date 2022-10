Les Gardiens de la Galaxie : 3 choses à savoir sur le film sur TF1 ce soir (30 octobre 2022)

4.2 ( 5 )

TF1 rediffuse le film des studios Marvel « Les Gardiens de la Galaxie » ce dimanche soir. Signé James Gunn, il met en scène Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Vin Diesel (Groot (voix)), Bradley Cooper (Rocket (voix)), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax le Destructeur), Lee Pace (Ronan), Glenn Close (Nova Prime), Benicio Del Toro (The Collector).







A suivre sur la chaîne dès 21h10 mais aussi depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1 et sa fonction direct. Pas de replay comme pour tout film de cinéma.







« Les Gardiens de la Galaxie » : histoire, synopsis

Peter n’est qu’un enfant lorsqu’il assiste au décès de sa mère qui succombe à la maladie. En sortant de l’hôpital, un mystérieux vaisseau diffusant une lumière aveuglante le kidnappe. 26 ans plus tard, sur la planète abandonnée Morag, Peter Quill est devenu Star Lord, un redoutable aventurier. Il est pourchassé pour avoir dérobé un mystérieux globe surnommé l’orbe. Un objet convoité par Ronan, un fanatique dont la seule volonté est de détruire la galaxie. Alors que Peter est transféré à la prison du Kyln, il forme une alliance, avec d’étranges personnages. Rocket, un impitoyable raton laveur, Groot, un humanoïde végétal, Drax, le destructeur voulant venger sa famille et Gamora, une guerrière et machine à tuer qui fut prêtée à Ronan par son père. La fine équipe élabore un plan pour s’évader. En écumant les tréfonds de la galaxie, ils découvrent le véritable et inquiétant pouvoir du globe. Ils vont devoir faire face à leurs différences pour réaliser un unique objectif : mener le combat afin de sauver leur civilisation.

3 choses à savoir…

– De nombreux acteurs ont été auditionnés pour le rôle de Star-Lord. Parmi eux, Joel Edgerton, Jensen Ackles, Lee Pace, Wes Bentley, Cam Gigandet, Logan Marshall-Green, Garrett Hedlund, Chris Lowell, James Marsden, Jim Sturgess, Joseph Gordon-Levitt ou bien encore Aaron Paul



– Avec « Les Gardiens de la galaxie » James Gunn a signé son premier blockbuster. A l’origine, le comic book apparu dans les années 60, mettait en scène des superhéros venant d’horizons différents. James Gunn s’est inspiré d’une version actualisée datant de 2008.

– Lors de sa sortie en salles, et dans le cadre d’une interview donnée au festival du film de Toronto, Robert Downey Jr avait surpris tout le monde en déclarant «Les Gardiens de la Galaxie, c’est d’une certaine manière le meilleur film de Marvel »

« Les Gardiens de la Galaxie »: bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film, à voir ce soir sur TF1.

