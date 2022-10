Star Academy : évaluations et éliminations en duos cette semaine ! Découvrez les binômes

5 ( 6 )

Star Academy, évaluations, nominations et éliminations semaine 3 – Gros chamboulement cette semaine dans la Star Academy. Les évaluations auront lieu mardi mais cette fois les élèves vont passer en duos face aux professeurs et au directeur ! Et c’est un duo qui sera éliminé ensemble samedi soir !







En effet, à l’issue des évaluations de demain, l’équipe professorale va nominer deux duos, dont quatre élèves. Et c’est le public qui votera pour sauver l’un des deux duos. Le second duo sera donc éliminé, sans passer par un vote des académiciens !







Star Academy, la liste des binômes de cette semaine spéciale duos

– Carla et Paola

– Chris et Stan

– Louis et Enola

– Léa et Tiana

– Julien et Anisha

Demain lors des évaluations de cette troisième semaine, chaque duo interprétera une chanson (au choix parmi trois proposées) et une chorégraphie imposée par Yanis. Quels duos réussiront à se démarquer lors des évaluations ? Quels duos seront les moins bons ? A suivre demain au château de la Star Academy !



Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

