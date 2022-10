Un si grand soleil du 14 octobre : Jade agressée (résumé épisode 997 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 14 octobre, spoiler résumé de l’épisode 997 en avance – Après la déprogrammation de ce soir, vous vous demandez ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 14 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Damien est dans sa salle de classe. Il appelle Thaïs, il l’informe que sa collègue les a vus et qu’elle va aller tout dire à la proviseure. Thaïs demande à Damien ce qui va se passer, il va être sanctionné et regrette. Il lui assure qu’il va assumer et lui dit que c’est terminé entre eux. Thaïs est en larmes.

Damien est face à la proviseure. Il est mis à pied et il va y avoir des poursuites judiciaires, le parquet va être saisi automatiquement. Damien est abasourdi.



Ludo reçoit un appel pour visiter un appartement, mais Jade doit demander à sortir du boulot en avance. Elle trouve que ça la fout mal mais Ludo la motive.

Au lycée, Thaïs se sent mal et Kira lui demande ce qui se passe. Elle lui explique tout. Son père est convoqué chez la proviseure, Thaïs est en larmes.

Ludo est à la gallerie d’Alix. Il lui demande de se porter garante pour leur appart. Alix lui explique que ce n’est pas le moment, mais elle accepte. Pendant ce temps là, Jade montre encore à Bertier qu’elle a été super efficace. Ils sont même en avance ! Jade demande à Bertier pour partir plus tôt pour aller visiter l’appartement. Il accepte sans souci.

Damien quitte le lycée avec ses affaires, il croise Eve. Elle lui dit qu’elle est là s’il a besoin de parler. Il croise ensuite Fanny qui ne lui adresse pas un mot… Thaïs voit Damien partir…

Chez L Cosmétiques, un client a besoin d’échantillons. Jade propose à Bertier d’y aller juste avant sa visite… C’est Casile, qu’elle a rencontré la veille.

Eve parle avec Mo, elle ne comprend pas que Fanny ait condamner Damien aussi vite. Mo lui donne entièrement raison et dit à Eve qu’elle n’a pas de fille et qu’elle ne peut pas comprendre. Eve n’apprécie pas et pense qu’il faut arrêter d’accabler Damien.

Casile ne laisse pas Jade partir, il lui propose un verre. Il la prendre par le cou et la fait tomber ! Jade ne se laisse pas faire et le met à terre à son tour, par chance elle réussit à s’échapper. En larmes, elle appelle Julie. Elle lui conseille de porter plainte, Jade ne veut pas. C’est un gros client et elle pense qu’avec son casier elle a aucune chance…

Ludo attend Jade, il ne comprend pas et l’appelle. Elle arrive en courant. Après la visite, il trouve Jade bizarre et elle ne lui dit pas ce qui s’est passé.

Thaïs assure à la proviseure que c’est elle qui est allée vers Damien, il ne l’a forcée à rien. C’est elle qui a voulu cette relation ! La proviseure fait ensuite entrer son père. Elle explique être amoureuse de son prof de philo. Son père le traite de pervers, il dit qu’il a abusé de sa position et veut aller porter plainte !

