Un si grand soleil spoilers : le meurtrier de Damien recherché, des ruptures, les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 28 octobre 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que la police enquête sur la mort de Damien. Ce n’est pas un suicide et son meurtrier est recherché ! Le père de Thaïs est accusé et placé en garde à vue !

De leur côté, Elise et Sofia se séparent. Et Jade décide de quitter Montpellier, elle fait ses adieux à Ludo.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 octobre

Lundi 24 octobre 2022, épisode 1004 : Alors que le père de Thaïs est suspecté de l’assassinat de Damien, Bertier a la mauvaise surprise de découvrir qui est le futur mari de Sylvie. Quant à Elise, elle décide de dire la vérité à Sofia, quoi qu’il en coûte.

Mardi 25 octobre 2022, épisode 1005 : Tandis que Guilhem regrette le comportement qu’il a eu envers Bertier par le passé, le père de Thaïs est placé en garde à vue. Est-ce lui l’assassin de Damien ?

Mercredi 26 octobre 2022, épisode 1006 : Casile dit à Bertier qu’il soupçonne Jade de l’avoir cambriolé et l’ADN retrouvé chez lui confirme que c’était bien elle. Jade va-t-elle prendre la fuite ou se rendre ? Sofia, quant à elle, ne digère pas sa rupture avec Elise.

Jeudi 27 octobre 2022, épisode 1007 : Jade a pris une décision radicale. Jusqu’où Ludo sera-t-il prêt à aller pour l’aider ? Parallèlement, la police fait une nouvelle perquisition chez Damien et découvre un nouvel élément qui pourrait bien changer le cours de l’enquête.

Vendredi 28 octobre 2022, épisode 1008 : Jade et Ludo se font leurs adieux. Bertier reste intrigué par les propos mystérieux de Jade sur Casile. Pendant ce temps, l’enquête sur la mort de Damien prend une nouvelle tournure…



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

