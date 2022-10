Un si grand soleil du 4 octobre : Claire découvre la vérité (résumé épisode 990 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 4 octobre, spoiler résumé de l’épisode 990 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 4 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au petit matin, Florent découvre que la voiture a été taguée. Claire pense à Hélène mais Kira les informe qu’elle a filmé et qu’ils vont savoir qui c’est. Florent rappelle à Kira que c’est interdit de filmer les gens à leur insu mais ils visionnent les images et découvrent que c’est le voisin !

Christophe prend le petit déjeuner avec Cécile, il dit qu’elle est belle et qu’il est heureux. Cécile veut faire un bon repas, elle lui demande les goûts d’Achille. Mais Christophe lui assure qu’il va gérer.



Kira est fière d’elle, elle parle à Thaïs de sa découverte. Damien vient leur dire bonjour, Thaïs l’ignore. Kira pense qu’elle abuse et qu’elle doit se calmer.

Au commissariat, le complice de Belon est interrogé. Il refuse de parler, Elise veut des noms sinon elle l’inculpe ! Pendant ce temps là à la clinique, Christophe a des visions des meurtres alors qu’il s’apprête à faire une piqure à un chien. Charles l’assiste. Il lui fait une blague au sujet d’un serpent mais Charles n’apprécie pas…

Elise parle à Cécile et Becker, le complice de Belon veut négocier. Elise lui parle du chirurgien qui a opéré Angel, ça serait le meurtrier. Mais ils n’ont rien sur lui.

Antonin vient au bar et se disputent avec Charles au sujet d’Anissa. Margot appelle Cécile, qui affirme que tout va bien avec Christophe. Elle lui dit qu’ils n’ont jamais été aussi amoureux. Margot semble septique.

Le voisin de Claire et Florent est convoqué au commissariat. Cross lui montre la vidéo. Il avoue qu’il voulait acheter la maison pour son fils, la vente lui est passée sous le nez de peu ! Il voulait les faire partir. Cross lui annonce que Claire et Florent ne porteront pas plainte, il aura juste une amende. Florent en parle à Johanna, ils vont partir 2 jours en amoureux et ça va leur faire du bien.

A l’hôpital, Claire se décide à s’excuser auprès d’Hélène. Hélène s’excuse encore pour tout ce qu’elle lui a fait subir. Hélène est ravie et en parle à Victor, ils pensent que ça va s’arranger.

Christophe a cuisiné pour Achille et Cécile. Achille leur parle de sa famille d’accueil, et des études de droit qu’il veut faire. Ils sont heureux tous les trois mais pendant ce temps là, Cross interroge le légiste. Il lui dit que c’est bien « le fleuriste » qui a tué Angel. Ils ont rien pour le coincer ! Mais le légiste pense qu’il y a forcément une erreur à trouver pour remonter jusqu’à lui. Et il compte bien réussir !

Un si grand soleil du 4 octobre extrait, Claire face à la vérité

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

