« Les temps changent : sexe, couple et amour, 50 ans de révolution » : ce soir sur France 2 (4 octobre 2022)

« Les temps changent : sexe, couple et amour, 50 ans de révolution » , c’est le programme proposé par Faustine Bollaert ce mardi 4 octobre 2022 sur France 2. Les temps changent est un plongeon au cœur de la société au regard d’une thématique qui traverse le temps. Un voyage de 50 ans dans la vie des Français, un lien entre l’intime et le sociétal. Dans ce 2e numéro des Temps changent, Faustine Bollaert explorera les évolutions du couple et l’amour depuis cinquante ans, à travers un film de 90 minutes.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Les temps changent – Sexe, couple et amour : 50 ans de révolution », présentation

Il fut un temps où le mariage était un passage obligé, scellant le lien sacré et indissoluble entre un homme et une femme. Un temps où les divorcés supportaient le regard réprobateur des familles, où les homosexuels finissaient régulièrement au tribunal. Il fut un temps où les femmes mariées ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque sans l’autorisation de leur époux. Un temps où le fait d’être une femme était une circonstance aggravante en cas d’adultère, exposant les épouses volages à des peines de prison.

Ce temps-là n’est pas si lointain, et pourtant, il y a un monde entre le couple d’hier et celui d’aujourd’hui.

Comment avons-nous parcouru un tel chemin, et au prix de quels combats ?

C’est cette histoire que nous décrypterons à travers des archives choc, des témoignages poignants et la parole des experts.

En 2e partie de soirée, Faustine Bollaert provoquera des rencontres et un partage d’expérience entre des générations qui ont affronté les mêmes problématiques à des époques différentes. Une promesse de récits forts et d’histoires hors du commun.



