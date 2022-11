« Celle que vous croyez » : votre film inédit ce soir sur France 3 (21 novembre)

5 ( 3 )

« Celle que vous croyez », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi 21 novembre sur France 3. Un film signé Safy Nebbou avec Juliette Binoche et Nicole Garcia.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« Celle que vous croyez » : histoire et interprètes

Claire Millaud, mère célibataire d’une cinquantaine d’années entretient une liaison avec Ludo, bien moins âgé qu’elle et qui ne semble pas très impliqué dans leur relation. Afin d’en savoir plus sur les intentions du jeune homme, elle se crée un faux profil sur les réseaux sociaux. Elle contacte alors Alex, le meilleur ami de Ludo et se fait passer pour Clara une très belle jeune femme de 24 ans. Mais au fur et à mesure de leurs échanges, Claire commence à éprouver des sentiments pour Alex. Elle explique la situation à sa nouvelle psychanalyste.

Avec : Juliette Binoche (Claire), Nicole Garcia (Catherine Boomans), François Civil (Alex Chelly), Marie-Ange Casta (Katia)



La bande-annonce

« Celle que vous croyez », un film de Safy Nebbou, c’est ce soir sur France 3.

