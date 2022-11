Sept à Huit : la mère de Paul Pogba parle du racket de son fils (VIDÉO)

5 ( 1 )

Sept à Huit du 20 novembre 2022, le replay – Le jour du lancement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, c’est un entretien exclusif qu’a diffusé le magazine « Sept à Huit » ce dimanche 20 novembre sur TF1. Face à Audrey Crespo-Mara, la mère de Paul Pogba s’est exprimée pour la première fois sur l’affaire qui bouleverse sa vie, déchire sa famille et sidère la France.







Une affaire où l’un de ses fils, Paul Pogba, est victime, et pour laquelle Mathias, son autre fils, a été mis en examen pour « extorsion de fonds ». Elle-même a été intimidée et menacée. Une affaire où l’on croise des amis d’enfance menaçants et des hommes cagoulés, armés de fusils d’assaut.







Ce dimanche, dans le Portrait de la semaine, c’est le témoignage exclusif d’une mère tourmentée, qui a longtemps refusé de prendre la parole.

« Il commence à se remettre tout doucement, physiquement et psychologiquement » a-t-elle confié. « Ça l’a tourmenté. Il nous l’a pas dit, il l’a gardé pour lui-même »



Un témoignage recueilli par Audrey Crespo-Mara avec Stéphane Jobert, alors que s’ouvre la Coupe du Monde au Qatar, sans son fils Paul, blessé, et fragilisé par cette affaire depuis des mois.

VIDÉO Yeo Moriba s’exprime dans Sept à Huit

Si vous avez manqué ce témoignage, on vous propose de le découvrir en vidéo.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

