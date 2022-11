Demain nous appartient du 2 novembre : Sébastien en garde à vue (résumé + vidéo épisode 1308 en avance)

5 ( 7 )

Demain nous appartient du 2 novembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1308 de DNA – Delphine est morte et Sébastien est dans de sales draps ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, le procureur est placé en garde à vue ! Il est confus et peine à se défendre… personne ne le reconnait !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 2 novembre – résumé de l’épisode 1308

Au commissariat de Sète, Sébastien passe un interrogatoire. Il ne dit pas toute la vérité sur Delphine… Il a été aperçu sortant de l’hôtel de Delphine Laborde, le visage plein de sang. Sébastien est méconnaissable. Il ne répond même pas aux questions de Martin. Sébastien est placé en garde à vue.

Face à l’annonce de Georges, les enquêteurs sont sous le choc. Sébastien est méconnaissable. Bart et Roxane partent en mission pour la chambre du futur bébé. Gabriel fait ses preuves face à un client de Sophie.



Demain nous appartient du 2 novembre – vidéo extrait de l’épisode

