Ici tout commence du 2 novembre : Jérémy charmé par Vic (résumé + vidéo épisode 522)

Ici tout commence du 2 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 522 – Décidément, Vic est très forte dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Après Théo, c’est Jérémy que la soeur d’Hortense a réussi à charmer… Mais ce soir, Eliott et Greg mettent Jérémy en garde contre Vic !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 2 novembre – résumé de l’épisode 521

Un coup c’est oui, un coup c’est non entre Charlène et Louis (pas facile à suivre leur histoire !). Depuis son retour à l’Institut, Jérémy essaie de s’adapter entre sa mère et Joachim. Il se confie à Greg et Eliott sur son retour en cuisine aux côtés de Clotilde.

La coupe est pleine pour Claire : elle lance un défi à Louis. Pendant ce temps là, Lisandro fait pousser sa graine de champion.



Ici tout commence du 2 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

