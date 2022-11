Envoyé Spécial du 24 novembre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 8 )

Envoyé Spécial du 24 novembre 2022 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 24 novembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 ROUTES NATIONALES : RAS LE BOL DES POIDS-LOURDS !

De la Nationale 10 en Charente à la Nationale 83 dans le Doubs, les riverains n’en peuvent plus. Le nombre de poids-lourds n’a cessé d’augmenter depuis qu’elles ont été élargies et qu’ils peuvent y rouler aussi vite que sur les autoroutes payantes. Risque d’accident, bruit assourdissant, parkings sauvages, détritus en tous genres, maisons et jardins condamnés… Le cadre de vie des habitants au bord de ces routes est devenu infernal. Envoyé Spécial vous raconte leur combat pour que les camions reviennent sur les autoroutes et quittent ces routes qu’on appelle les « itinéraires de fuite ».

Un reportage de STP Prod



🔴 KABOUL BEAUTE

Sofia et Nigina sont coiffeuses et maquilleuses. Dans leur salon de beauté, à Kaboul en Afghanistan, elles font figure de résistantes. Elles ont la vingtaine, elles rient, elles dansent et aiment à prendre des selfies qui restent cachés dans leurs téléphones. Car dehors les Talibans rôdent près de leur salon d’esthétique reconverti en refuge pour les femmes de la capitale afghane. La façade extérieure a été saccagée, plusieurs fois. Dans cet endroit si précieux et fragile, les voiles tombent, les langues se délient. Sofia et Niguina font vivre à bout de bras leur petite équipe et un rêve, celui de protéger leur dernier espace de liberté. Mais pour combien de temps ?

Un reportage de Margaux Benn et Solène Chalvon-Fioriti pour Kraken Films

🔴 ALERTE AUX MEDICAMENTS TUEURS !

Sur les marchés d’Abidjan, un jeune homme venu du Béarn aide la policiers à traquer les faux médicaments qui font des ravages en Afrique. Il y a encore 2 ans, Arnaud Pourredon était étudiant en 4ème années de médecine à Bordeaux. Il a tout plaqué pour aller vivre en Afrique et lutter contre les trafics de faux-médicaments. Il a même créé une start-up pour aider les pharmaciens locaux.

Un reportage de Romain Boutilly Matthieu Renier Marielle Krouk

