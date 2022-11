Star Academy : Léa, gagnante des évaluations, a eu sa grosse surprise (VIDÉO)

3.8 ( 13 )

Star Academy, qui a gagné les dernières évaluations ? – C’est finalement Léa qui a remporté les dernières évaluations cette semaine dans la Star Academy. L’académicienne a menti durant son évaluation et pourtant elle a fini première !







C’est Michael Goldman qui est venu annoncé la nouvelle au château hier, expliquant que certains professeurs avaient cru à son histoire de couture sur la partie impro.







Léa finit première et elle a donc remporté une jolie surprise. En fin de quotidienne, sans voir l’annonce du directeur, on a pu voir Léa rejoindre le théâtre où sa surprise l’attendait. Il s’agissait de son frère et sa soeur !

On vous propose de voir la surprise de Léa en vidéo.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Star Academy, le sondage de la finale

