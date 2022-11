« La Garçonne » du 24 novembre : la série avec Laura Smet ce soir sur France 3

5 ( 6 )

« La Garçonne » du 24 novembre 2022. Ce soir à la télé, France 3 rediffuse la série « La Garçonne » avec Laura Smet dans le rôle principal. Dans le Paris des Années folles : Louise (Laura Smet) est témoin d’un meurtre. Pour sauver sa vie, elle doit changer d’identité et se faire passer pour un homme…







A voir revoir dès 21h10 sur France 3 et bien sûr sur France.TV en avant-première et replay.







« La Garçonne » , l’histoire

Louise Kerlac est témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’Etat. Pour échapper au pire, elle doit disparaître. Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va trouver la meilleure planque et le moyen de se disculper, elle se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. Elle entre alors à la « Criminelle » à sa place ! Un monde interdit aux femmes et son rêve de toujours…

« La Garçonne », acteurs et personnages

Au casting, Laura Smet aux côtés de : Gregory Fitoussi (Roman Ketoff), Tom Hygreck (Antoine Kerlac), Clement Aubert (Max), Aurelien Recoing (Pardieu), Lilly-Fleur Pointeau (Lydia) & Jérome Deschamps (Docteur Paul), Noémie Kocher (Madame Vandel), Aladin Reibel (Monsieur Vandel).



« La Garçonne » du 24 novembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 1 : Paris 1919, de retour de la Guerre Louise Kerlac est témoin du meurtre de l’adjoint de son père, ancien commissaire de police, commis par des agents de l’État. Désignée comme coupable, pour disparaitre et se disculper, Louise décide de se déguiser en homme et de prendre l’identité de son frère jumeau pour intégrer à sa place la police criminelle où il a reçu son affectation. La découverte du cadavre de Céleste Dumont, une jeune femme posant comme modèle pour les peintres de Montparnasse va l’entraîner dans le monde de la fête et de la nuit.

Épisode 2 : Déterminée à arrêter le tueur de Céleste, la jeune modèle assassinée, Louise accepte l’aide du Docteur Paul, médecin légiste excentrique, et de Roman Ketoff, séduisant journaliste franc-tireur, prenant le risque de mettre en danger le secret de sa double identité. Louise s’enfonce dans le monde de la nuit, allant jusqu’à poser nue pour un peintre qu’elle suspecte d’être le meurtrier. Elle se lie aussi d’amitié avec Kiki de Montparnasse, célèbre muse du Paris artistique, qui l’invite à une soirée chez Jenny Meyer, riche américaine excentrique. Là-bas, alors qu’elle assiste à une projection de courts films pornographiques, elle reconnait à l’écran son frère Antoine en compagnie de Céleste.

