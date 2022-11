Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 23 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay)

5 ( 8 )

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 23 novembre 2022 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 12 de la saison 11 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !







Et à l’issue de cet épisode spécial Espagne, c’est Cleo qui a été éliminée aux portes de la demi-finale.







Cet épisode était une spéciale « Viva España ! ». Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter le churros et sa sauce chocolat en un dessert 3 étoiles. C’est Manon et Benjamin qui ont fait des tops. Adelina et Cléo ont mal cuit leurs pâtes à churros et étaient donc en flops.

Pour l’épreuve de Mercotte, il fallait réaliser une Sagrada Família. Elle comprenait un gâteau aux saveurs espagnoles et un décor en nougatine qui a donné des sueurs froides aux patissiers. Et c’est encore une fois Manon qui a remporté l’épreuve ! Adelina a fini dernière.

Sur l’épreuve créative, ils devaient réaliser un symbole de l’Espagne en gâteau. Le chef pâtissier Joakim Prat a donné son coup de coeur à Adelina !

Le Meilleur Pâtissier du 23 novembre : Manon garde encore le tablier bleu, Cléo éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Manon garde encore une fois le tablier bleu, c’est la 5ème fois de la saison et un record dans l’histoire du Meilleur Pâtissier. Et pour le pâtissier éliminé, ça s’est joué de peu mais il s’agit de Cléo.



Rendez-vous le mercredi 30 novembre 2022 à 20h10 sur M6 pour suivre la demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.

