« La vie scolaire » : histoire du film inédit ce soir sur France 2 (9 novembre)

« La vie scolaire », c’est le film inédit qui vous attend ce mercredi 9 novembre 2022 sur France 2. Signé Mehdi Idir et Grand Corps Malade et sorti en salles en 2019, ce film met en scène Zita Hanrot et Liam Pierron.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







« La vie scolaire » : l’histoire

Samia, une jeune CPE originaire d’Ardèche, intègre un établissement scolaire de Saint-Denis pour se rapprocher de son petit ami. Aidée par Dylan et Moussa, ses surveillants dont elle ne comprend pas l’humour ravageur, elle s’adapte doucement face à des élèves indisciplinés. Les adolescents font preuve d’une belle inventivité pour expliquer leurs comportements. Elle vient en aide à Yanis, intelligent et turbulent, et dont le père est en prison. La vie suit son cours entre élections des délégués de classe, professeurs au bord de l’implosion, cours de musique ou de mathématiques.



Avec : Zita Hanrot (Samia Zibra, la CPE), Liam Pierron (Yanis Bensaadi), Soufiane Guerrab (Messaoud Boufarra, le professeur de mathématiques), Moussa Mansaly (Moussa)

La bande-annonce

« La vie scolaire », un film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, c’est ce soir sur France 2.

