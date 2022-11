Les feux de l’amour du 24 novembre : Phyllis est jalouse (résumé + vidéo)

5 ( 1 )

Les feux de l’amour du 24 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous dévoile le résumé et la vidéo des premières minutes de l’épisode du jeudi 24 novembre 2022.







Un épisode inédit à découvrir dès 11h mardi sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Les feux de l’amour du 24 novembre – résumé de l’épisode

A la demande de Jack, Summer a organisé une soirée au Society pour remercier l’équipe marketing de Jabot, mais à cause d’une surcharge électrique, Lola est obligée de couper le courant dans la cuisine. Summer et elle cherchent un autre moyen de servir les invités. Plus tard, tandis que Kyle distingue en particulier Summer et Théo dans son discours, Lola s’éclipse en cuisine et Théo profite qu’elle soit seule pour la rejoindre. Abby et Chance parviennent passent un bon moment ensemble, sous les yeux de Phyllis, jalouse. Tessa fait une surprise à Mariah en rentrant de tournée le temps de quelques heures. Mariah hésite à lui parler de l’état de santé de sa mère. Pendant ce temps, Rey essaie de distraire Sharon avec un jeu.



Les feux de l’amour du 24 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Les feux de l’amour, c’est tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

