Les feux de l’amour : Sharon révèle son cancer, résumés spoilers du 21 au 25 novembre 2022

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 21 au 25 novembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le cancer de Sharon. Elle va l’annoncer à ses proches tandis que de son côté, Connor doit se remettre de la prise d’otages.







Sharon va voir un cancérologue, elle va devoir se battre contre son cancer du sein.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 21 au 25 novembre 2022

Lundi 21 novembre 2022 : Sharon annonce à Rey qu’elle est atteinte d’un cancer, mais elle ne se résout pas à le dire à Faith, qui le découvre d’elle-même et en fait part à Nick. Adam amène Connor au Grand phénix pour essayer de lui faire oublier le traumatisme de la prise d’otage. Kyle reproche à Lola de laisser Théo semer la zizanie dans leur couple. Nick engage Chance pour développer le système de sécurité de Nouveau départ.



Mardi 22 novembre 2022 : Sharon rencontre une cancérologue pour sa tumeur au sein. Faith s’inquiète pour sa mère et fait promettre à Nick d’en savoir plus. Sharon avoue tout à Nick, qui lui conseille de dire la vérité à leurs enfants. Phyllis fait une demande d’emploi à Chance qui l’éconduit. Abby lui conseille de se méfier de Phyllis. Tessa raconte à Mariah sa nouvelle vie en tournée. Summer demande à Mariah de raisonner Kyle à propos de Théo.

Mercredi 23 novembre 2022 : Sharon annonce à Mariah et Faith qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Victoria demande conseil à sa mère au sujet du comportement à adopter avec William. De son côté, ce dernier en fait de même avec Amanda, qui le convainc d’être honnête avec Victoria et lui parler de leur amitié. Adam, Chelsea et Connor sont invités à dîner par Victor et Nikki. Adam annonce à son père qu’il désirerait relancer Etalon noir.

Jeudi 24 novembre 2022 : A la demande de Jack, Summer a organisé une soirée au Society pour remercier l’équipe marketing de Jabot, mais à cause d’une surcharge électrique, Lola est obligée de couper le courant dans la cuisine. Summer et elle cherchent un autre moyen de servir les invités. Plus tard, tandis que Kyle distingue en particulier Summer et Théo dans son discours, Lola s’éclipse en cuisine et Théo profite qu’elle soit seule pour la rejoindre. Abby et Chance parviennent passent un bon moment ensemble, sous les yeux de Phyllis, jalouse. Tessa fait une surprise à Mariah en rentrant de tournée le temps de quelques heures. Mariah hésite à lui parler de l’état de santé de sa mère. Pendant ce temps, Rey essaie de distraire Sharon avec un jeu.

Vendredi 25 novembre 2022 : Mariah propose d’accompagner Faith retourner chercher ses affaires au pensionnat. Amanda se pose des questions sur l’amitié entre Nate et Elena. William et Victoria évoquent leurs problèmes de communication. Rey demande conseil à Elena pour guérir d’un cancer. Nick rassure Sharon, qui s’en veut de voir Faith aussi affectée par sa maladie. Nikki apprend à Victor qu’il y a des tensions entre William et leur fille.

Les feux de l’amour du 21 novembre, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 21 novembre seront bientôt en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

