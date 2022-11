Ce soir sur TF1, les NRJ Music Awards 2022 : invités, nommés et remettants (18 novembre 2022)

5 ( 10 )

NRJ Music Awards 2022 – C’est ce soir qu’aura lieu la 24ème édition des NRJ Music Awards, présentée par Camille Combal en direct du Palais des Festivals de Cannes. Une cérémonie de remise de prix incontournable avec la présence des plus grands artistes français pour un show exceptionnel retransmis sur TF1 et NRJ.







A suivre dès 21h10 sur TF1 mais aussi en replay sur myTF1.







De nombreux artistes seront présents ce soir à Cannes : Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia, Soolking, David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen’V, Kendji Girac, et M. Pokora.

Pendant toute la soirée, les prix seront remis par de nombreuses personnalités : EVA LONGORIA, BILLY CRAWFORD, LOUANE, CAUET, CYRIL GANE, CERRONE, OFENBACH, THE AVENER, BILAL HASSANI, SANTA, JUST RIADH, YANIS MARSHALL, ANTHONY KAVANAGH…



Et les téléspectateurs voteront pour désigner la Chanson francophone de l’année.

NRJ MUSIC AWARDS 2022, RAPPEL DE LA LISTE DES NOMMÉS

RÉVÉLATION FRANCOPHONE

– ADÉ

– ADÈLE CASTILLON

– LUJIPEKA

– MENTISSA

– PIERRE DE MAERE

– YANNS

RÉVÉLATION INTERNATIONALE

– BURNA BOY

– DERMOT KENNEDY

– GAYLE

– REMA

– ROSALIA

– SOFIA CARSON

– YUNGBLUD

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE

– AYA NAKAMURA

– AMEL BENT

– ANGÈLE

– CAMÉLIA JORDANA

– CLARA LUCIANI

– IZÏA

– JULIETTE ARMANET

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE

– ADELE

– ANITTA

– AVA MAX

– BEYONCÉ

– CAMILA CABELLO

– LADY GAGA

– LIZZO

– SHAKIRA

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE

– AMIR

– KEEN’V

– KENDJI GIRAC

– M. POKORA

– ORELSAN

– SLIMANE

– SOPRANO

– STROMAE

– TAYC

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL

– DAVID GUETTA

– ED SHEERAN

– FARRUKO

– HARRY STYLES

– LIL NAS X

– THE WEEKND

CHANSON INTERNATIONALE

– “Envolver“ – ANITTA

– “Don’t You Worry” – BLACK EYED PEAS / SHAKIRA / DAVID GUETTA

– “Bam Bam“ – CAMILA CABELLO & ED SHEERAN

– “I’m Good (Blue)”- DAVID GUETTA feat. BEBE REXHA

– “abcdefu” – GAYLE

– “As It Was“ – HARRY STYLES

– “Bones“ – IMAGINE DRAGONS

– “Calm Down” – REMA

COLLABORATION FRANCOPHONE

– ANGÈLE & DAMSO – « Démons »

– BIGFLO & OLI feat. JULIEN DORÉ – « Coup de Vieux »

– DADJU & RONISIA – « Toko Toko»

– ORELSAN feat. SKREAD – « Ensemble»

– SOPRANO & GRADUR – «Venga Mi»

– ZEG P feat. HAMZA & SCH – « Fade Up»

COLLABORATION INTERNATIONALE

– BLACK EYED PEAS / SHAKIRA / DAVID GUETTA – «Don’t You Worry»

– CAMILA CABELLO feat. ED SHEERAN – «Bam Bam»

– ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS – «Hold Me Closer»

– FIREBOY DML feat. ED SHEERAN – «Peru»

– REMA & SELENA GOMEZ – «Calm Down»

– ROSALIA & THE WEEKND – «La Fama»

GROUPE / DUO FRANCOPHONE

– 47TER

– BIGFLO & OLI

– INDOCHINE

– LOUISE ATTAQUE

– TERRENOIRE

GROUPE / DUO INTERNATIONAL

-BLACK EYED PEAS

– BLACKPINK

– COLDPLAY

– IMAGINE DRAGONS

– MÅNESKIN

– MUSE

– ONEREPUBLIC

CLIP FRANCOPHONE

– “Tout savoir” – ADÉ

– « Démons » – ANGÈLE Feat. DAMSO

– ”Coup de Vieux” – BIGFLO & OLI feat. JULIEN DORÉ

– ”La Quête” – ORELSAN

– ”Mon Amour” – STROMAE & CAMILA CABELLO

– ”Péon” – VALD feat. ORELSAN

CLIP INTERNATIONAL

– “Don’t You Worry” – BLACK EYED PEAS / SHAKIRA / DAVID GUETTA

– “Pink Venom” – BLACKPINK

– “Let Somebody Go” – COLDPLAY & SELENA GOMEZ

– “As It Was“ – HARRY STYLES

– “Forget Me” – LEWIS CAPALDI

– “About Damn Time” – LIZZO

DJ

– BORIS WAY

– CALVIN HARRIS

– DAVID GUETTA

– FEDER

– KUNGS

– OFENBACH

– THE AVENER

SOCIAL HIT

– “Tout va bien” – ALONZO feat. NINHO & NAPS

– “Doja” – CENTRAL CEE

– “Emiliana” – CKAY

– “Com’ dab” – DJ KAYZ feat. NAZA & KEBLACK

– ” Middle Of The Night” – ELLEY DUHÉ

– “Jiggle Jiggle” – JASON DERULO x DUKE & JONES x LOUIS THEROUX x AMELIA DIMZ

– “Friendships” – PASCAL LETOUBLON feat. LEONY

– “1,2,3” – SOFIA REYES feat. JASON DERULO & DE LA GHETTO

– “Balader” – SOOLKING & NISKA

REPRISE / ADAPTATION

– “On va Yeke” – BLACK M

– “Running up that hill” – BORIS WAY

– “I’m Good (Blue)” – DAVID GUETTA feat. BEBE REXHA

– “Super Freaky Girl” – NICKI MINAJ

– “Suavemente” – SOOLKING

– “Maniac” – SOUND OF LEGEND

– “Tissues” – YUNGBLUD

TOURNÉE FRANCOPHONE

– CLARA LUCIANI

– GRAND CORPS MALADE

– INDOCHINE

– JULIEN DORÉ

– JULIETTE ARMANET

– ORELSAN

– SOPRANO

Chanson francophone de l’année

– « CE SOIR » AMIR

– « DEGAINE » AYA NAKAMURA FEAT DAMSO

– « COUP DE VIEUX » BIGFLO & OLI

– « CŒUR » CLARA LUCIANI

– « MON CŒUR » IZIA

– « OUTETE » KEEN’V

– « EVA » KENDJI GIRAC

– « QUI ON EST » M. POKORA

– « LA QUETE » ORELSAN

– « LA RECETTE » SLIMANE

– « SUAVEMENTE » SOOLKING

– « VENGA MI » SOPRANO FEAT GRADUR

