Ici tout commence du 18 novembre : Charlène confronte son père (résumé + vidéo épisode 534)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 18 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 534 – Charlène sait maintenant la vérité sur Livio et les manipulations de son père dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Elle décide de le confronter, elle est écoeurée en voyant que sa mère le soutien…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier s’en prend à Louis devant les élèves (vidéo épisode du 22 novembre)







Publicité





Ici tout commence du 18 novembre – résumé de l’épisode 534

Chez les Teyssier, la tension est palpable… Charlène confronte son père au sujet de son plan avec Livio. Il assume totalement et Constance le soutient ! Elle se sent trahie par ses parents. C’est du jamais vu : Théo défend ses parents.

En cuisine, Ethan retrouve sa mère, elle a vécu un moment difficile… Elle doit demander de l’aide à Teyssier ! De son côté, Deva reçoit une standing ovation. Et David fait une confidence à Anaïs.



Publicité





Ici tout commence du 18 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note