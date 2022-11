Star Academy : qui sont les éliminés du prime 4 ? (résumé + replay 5 novembre 2022)

4 ( 4 )

Star Academy, résumé du prime 4 du samedi 5 novembre 2022 – C’est parti pour le quatrième prime en direct de la Star Academy 2022. Les élèves arrivent et chantent l’hymne de la promo 2022.







Magnéto sur la semaine des élèves au château

Slimane arrive en plateau, il chante avec Anisha « Avant toi ». Adeline l’a trouvée remarquable, elle la félicite.







Retour sur les évaluations, quel duo a le mieux réussi et récupère la première place du classement ? Il s’agit de… Chris et Stan. Louis et Enola sont 2èmes, et Anisha et Julien 3ème.



Tableau des notes:

Chris et Stan 15,2

Enola et Louis 13,6

Anisha et Julien 13,2

Léa et Tiana 12,6

Carla et Paola 12

Chris et Stan reprennent « A nos actes manqués » de Jean-Jacques Goldman. Chris s’excuse d’avoir oublié quelques pas de danse, Yanis confirme qu’il l’a bien vu.

Magnéto sur la surprise de Camille Lellouche pour Enola. Elle a aimé la version d’Enola sur « Ne me jugez pas » lors des évaluations, elles chantent le titre en duo. Public et professeurs sont très émus ! Michael Goldman salue le fait qu’Enola a réussi à se hisser au niveau de Camille.

Slimane annonce qu’il est en tournée et qu’il invitera Anisha à chanter avec lui sur scène ! Elle est très émue.

Carla et Paola, nommées cette semaine, sont les premières à passer sur « Fever » de Dua Lipa et Angele. Il s’agit d’un tableau de chant et de danse ! Compliqué, mais les profs les félicite.

Magnéto sur Anisha

Anisha croit chanter avec Julien « Sous le vent » mais surprise : Garou est là ! Anisha est très émue. Et sous l’impulsion de Nikos, Garou improvise une partie du duo avec Julien. Nikos annonce que samedi prochain, ce sera un prime hommage à Grégory Lemarchal.

Magnéto Star Ac mix

Enola et Louis reprennent « Time of my life », chanson culte de « Dirty Dancing ». Louis réussit le mythique porté mais pas Enola. Anisha et Julien reprennent ensuite « Histoire éternelle » de La Belle et la Bête, et Stan et Chris reprennent « Everybody need somedy to love ».

Léa et Tiana interprètent « Quand on a que l’amour » de Brel. C’est très réussi.

On continue avec Louise Attaque, le groupe chante avec Stan et Julien. Il s’agit du tout premier duo de Julien avec un artiste, il avoue que ça lui fait très plaisir. Pierre les félicite.

Magnéto sur Enola

Enola chante « Fever » avec Elodie Frégé. Yanis a trouvé que c’était super.

On enchaine avec Chris, qui reprend « Je sera là » de Slimane. Surprise, sa famille rejoint sur scène. Il chante face à sa mère et sa soeur, Yanis et Laure sont en larmes.

Magnéto sur la battle entre les nommées. Elles chantent toutes les quatre sur « Ma philosophie » d’Amel Bent.

Christophe Willem chante « PS Je t’aime » avec Stan sur une chorégraphie de Yanis.

Magnéto sur Julien, qui chante ensuite seul sur « Imagine » de John Lennon. Et surprise, ce n’est pas Marlène qui l’accompagne au piano mais son frère !

Magnéto sur Louis, il chante ensuite en duo avec Pomme sur « Jardin ».

Star Academy, et les élèves éliminés du prime 4 sont…

L’huissier de justice arrive, Nikos annonce que les téléspectateurs ont choisi de sauver Léa et Tiana ! L’aventure se termine donc pour Carla et Paola qui ne rentreront pas au château.

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la quotidienne et le samedi 12 novembre à 21h sur TF1 pour suivre le 4ème prime en direct. Il s'agira d'un prime hommage à Grégory Lemarchal.

