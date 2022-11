Tropiques Criminels du 4 novembre : vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Tropiques Criminels du 4 novembre 2022 – Ce soir à la télé et comme chaque vendredi, France 2 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 7. Il s’agit de l’avant-dernier de la saison, il sera suivi encore une fois d’une rediffusion.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 4 novembre 2022 : vos épisodes

Saison 3 – Épisode 7 « La baie des Anglais » : Clara, une jeune militaire qui venait de s’engager dans la marine, est assassinée lors d’une manœuvre d’entraînement sur une île. Selon le médecin légiste, la victime a reçu un coup de couteau dans le ventre et un deuxième au niveau du foie. Elle a également le corps recouvert de piqûres de méduses. La commandante Mélissa Sainte-Rose et la capitaine Gaëlle Crivelli mènent l’enquête au sein de la base militaire. Elles apprennent que dix jours auparavant plusieurs soldats ont amené la victime en zodiac et l’ont abandonné à 4 kilomètres des côtes.

Saison 2, épisode 5 « Goa Beach » : Une touriste est retrouvée morte dans la villa qu’elle occupait depuis une semaine. Dans le portefeuille de la victime, Aurélien découvre sur un ticket de paiement d’un bar de plage le numéro de son meilleur ami, Rudy. Plutôt que de prévenir ses supérieures Mélissa et Gaëlle, il se précipite l’interroger. De leur côté, ces dernières découvrent que la victime avait recours à des prostitués. Sur l’enregistrement de la vidéo de surveillance du bar de plage, Gaëlle reconnaît Rudy, l’ami d’Aurélien, prenant la veille un verre aux côtés de la future victime.



Tropiques Criminels, rappel présentation de la saison 3

Pour cette saison 3 inédite, tout commence par un mariage : Gaëlle Crivelli est sur le point de dire « oui » quand un meurtre est signalé. Elle profite de l’occasion pour planter son mari et quitter la cérémonie. Mélissa Sainte-Rose se moque de son absence totale de courage. Aurait-elle peur de l’engagement ? Mais Mélissa est-elle plus exemplaire ? Après avoir multiplié les échecs amoureux, elle se retrouve draguée par un jeune homme d’une vingtaine d’années et encore étudiant. Elle a beau lui dire « non », le jeune homme se montre insistant et commence à la harceler. Et quand elle croit avoir trouvé l’amant idéal en la personne d’un commandant de gendarmerie, elle découvre qu’il est marié et qu’il s’installe dans la maison voisine avec sa femme. Elle n’est pas au bout de ses surprises, puisqu’elle voit revenir Franck, son ex, le père de ses enfants, qui a une seule idée en tête : se remettre en couple avec… Gaëlle !

Difficile pour nos héroïnes de rester concentrées sur les enquêtes criminelles qu’elles ont à mener et pourtant rien n’arrête Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli.

Le casting

Avec : Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Arié Elmaleh (Franck), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Benjamin Douba Paris (Lucas), Antoinette Giret (Chloé), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Yoli Fuller (Baptiste Sorel), Marin Judas-Bouissou (Kevin), Doraline Garcia (Estelle), Stany Coppet (Cyril Aubrun), Cyrielle Debreuil (Sarah Aubrun)

« Tropiques Criminels » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 2.

