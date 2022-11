« La vérité si je mens ! Les débuts » : votre film inédit ce soir sur M6 (4 novembre)

5 ( 1 )

« La vérité si je mens ! Les débuts » au programme TV du vendredi 4 novembre 2022 – C'est un film inédit que vous propose M6 ce vendredi soir. Il s'agit de « La vérité si je mens ! Les débuts », sorti en salles 2019.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne







« La vérité si je mens ! Les débuts », le synopsis

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.

« La vérité si je mens ! Les débuts », le casting

AVEC Yohan Manca (Patrick), Mickaël Lumière (Dov), Anton CACZAR (Serge), Jeremy LEWIN (Yvan), Gilbert MELKI (Henri), Audrey DANA (Hélène), François BERLEAND (Max), et Jean-Charles Deval (Léon de Saint-Simon)



VIDÉO « La vérité si je mens ! Les débuts », la bande-annonce

