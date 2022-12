Balthazar : la dernière saison à suivre dès le 19 janvier 2023

5 ( 7 )

Balthazar ultime saison – La saison 5 de la série de TF1 « Balthazar », qui sera malheureusement la dernière, arrive le jeudi 19 janvier 2023 sur TF1. En effet, le binôme formé par Tomer Sisley et Constance Labbé est de retour pour une ultime saison à découvrir chaque jeudi soir.







Au programme, 6 épisodes inédits alors que Balthazar est devenu papa et qu’il est recherché par toutes les polices du pays…







Balthazar saison 5, présentation

En ce début de saison 5, tous les membres de l’équipe doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Balthazar, recherché par toutes les polices de France, est en cavale dans un lieu inattendu. Camille, Delgado et Olivia ont été mis à pied et se morfondent. Eddy et Fatim gèrent tant bien que mal l’IML et Maya, toujours en prison, a accouché de l’enfant de Balthazar. Quant à Alexandre, le frère de Balthazar et son pire ennemi, il n’a pas dit son dernier mot…

Mais l’irruption d’un tueur particulièrement diabolique force Balthazar à sortir de sa cachette. Pour le pire, certes. Mais aussi pour le meilleur…

