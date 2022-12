Coupe du Monde : l’Espagne éliminée, le Maroc en quart de finale !

5 ( 8 )

Incroyable parcours du Maroc dans la Coupe du Monde de la FIFA 2022, qui vient de sortir l’Espagne ce soir.







Publicité





Après un match sans le moindre but et des prolongations qui n’ont rien apporté de plus aux deux équipes, c’est aux tirs aux buts que le huitième de finale Maroc / Espagne s’est joué ce mardi.







Publicité





Le gardien marocain a clairement emmener son équipe en quart de finale de cette Coupe du Monde en arrêtant deux tirs espagnols. Ils remportent la séances de tirs aux buts 3/0.

Le Maroc file donc en quart de finale et affrontera le gagnant du match de ce soir, le Portugal ou la Suisse.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note