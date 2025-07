Plus belle la vie spoiler : Patrick sous le choc, Morgane prend une lourde décision ! (15 juillet 2025)

Publicité





Moment triste et rempli d’émotion demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 15 juillet 2025, il s’agit des funérailles de Samuel avec une cérémonie d’adieux émouvante.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les Kepler face à la vérité, Patrick choqué, les résumés jusqu’au 1er août 2025

Pour Patrick, c’est un choc : Morgane manque à l’appel ! Au dernier moment, la jeune femme a préféré se rendre à son épreuve de tir et elle n’a même pas prévenu Patrick. Ce dernier confie à Babeth son inquiétude, d’autant qu’il connait bien l’instructeur et qu’il est capable de détruire les personnes les plus faibles…

De son côté, Morgane culpabilise après avoir loupé les funérailles et quand elle voit Laura se rapprocher de Jules, elle dérape et les insulte tous les deux. Steve la soutient.



Publicité





Lors de la cérémonie, Deborah dépose un doudou de sa fille sur le cercueil de Samuel. Gabriel, Jennifer et Thomas passent tour à tour pour prononcer quelques mots. Après les funérailles, Jennifer explose au Mistral et annonce à Gabriel qu’elle lui en veut de l’avoir poussée à s’éloigner de Samuel quand il allait mal…