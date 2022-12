Ici tout commence du 21 décembre : Eliott recadre Greg (résumé + vidéo épisode 561)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 21 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 561 – Greg a embrassé Eliott dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce soir, Eliott recadre Greg et met les choses au clair…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 21 décembre – résumé de l’épisode 561

Au restaurant du Double A, Greg a embrassé Eliott lors du dîner avec ses parents. Ça a plu à l’un, mais pas à l’autre… Eliott met les choses au clair, il ne veut plus que ça se reproduise. En cuisine, place au binôme père et fils Teyssier ! Pour trouver l’inspiration, Théo et Teyssier font une virée dans leurs souvenirs.

Coup de théâtre en cuisine : les masques tombent. De son côté, Joachim est sur le chemin de la vérité.



Ici tout commence du 21 décembre – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

