Ici tout commence spoiler : Laetitia et Kelly découvrent pour Thomas et Salomé (vidéo épisode du 23 décembre)

Ici tout commence spoiler – L’histoire entre Salomé et Thomas va finalement être révélée au grand jour dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, c’est la fille de Thomas qui va gaffer devant Kelly et Laetitia…

Dévoiler la vérité s’annonce compliqué pour Thomas et Salomé…







Il fallait que ça arrive !!! Laetitia, Kelly et Thomas profitent de leur premier repas de Noël ensemble. Mais, c’était sans compter sur la fille de Thomas, qui arrive et parle à Salomé. Kelly ne comprend pas qu’elles se connaissaient et la fille de Thomas gaffe en disant que Salomé est souvent chez eux… Salomé et Thomas n’ont plus le choix que de tout avouer au sujet de leur relation !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 563 du 23 décembre, Thomas et Salomé se font griller



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

