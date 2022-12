Demain nous appartient du 21 décembre : Adam balance Nathan (résumé + vidéo épisode 1323 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 21 décembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1323 de DNA – Adam est interrogé au commissariat et doit s’expliquer ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et sous pression, Adam finit par balancer Nathan… Mais a-t-il quelque chose à voir avec le meurtre ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 21 décembre – résumé de l’épisode 1323

Adam est convoqué au commissariat. Il couvre quelqu’un mais, Martin et Lisa tentent de lui soutirer des informations… Face à l’importance de la situation, Adam décide de tout leur dire… Au mas ostréicole, Judith est révoltée par le comportement d’Emma envers son père. Alex et Chloé essaient de la raisonner.

Et le témoignage de Nathan accable un invité de la soirée… Entre William et Aurore, la réconciliation est impossible. Une discorde de taille oppose Sara et Roxane. Audrey se confie sur de douloureux souvenirs.



Demain nous appartient du 21 décembre – vidéo des premières minutes de l’épisode

